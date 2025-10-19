Kabel affronta l’ambizioso. Firenze Ovest

Prima in casa per la Kabel Volley Prato in serie C maschile. Archiviata la faticosa e preziosa vittoria sul terreno della Polisportiva Remo Masi, la squadra di Mirko Novelli farà il suo esordio casalingo domani alle 18 (Palestra dell’Istituto Keynes, arbitri Velli e Pagliaro) ospitando il Firenze Ovest di coach Roberto Latini. Un avversario ambizioso, che, dopo aver raggiunto i play off nella scorsa stagione, punta ancora in alto e lo fa con una rosa di giocatori solida, di cui fanno parte due grandi ex Prato, come i fratelli Mazzinghi, e due senatori e fedelissimi del coach fiorentino, come Massimiliano Cotroneo, tornato a giocare a sei anni dal ritiro, e Simone Mele. Nella prima uscita Firenze ha già fatto vedere cose importanti, essendo riuscita a battere Colle Val d’Elsa in rimonta per 3-1. Prato, dopo la maratona sul campo della Remo Masi, è alla ricerca di conferme. La rosa dei convocati della Kabel Volley Prato: Alpini l., Conti, Civinini M., Bandinelli, Sottani, Postiferi F., Nipolli, Romei, Mazzanti, Menchetti, Parenti, Civinini J., Postiferi G., Nincheri.