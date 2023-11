Kabel e Ariete Due trasferte da vincere

La Kabel è attesa da un’altra trasferta nel campionato di serie B maschile nazionale. La formazione di coach Novelli, che va a caccia di pesanti punti salvezza dopo il ko con Sesto Fiorentino, giocherà nel pomeriggio alle 18.15 a Livorno, palestra La Bastia. Si tratta quindi di un altro derby dopo quello del passato weekend, stavolta contro il Tomei. Parliamo di un’altra formazione che storicamente ha lottato col Volley Prato nei campionati di serie C, e che adesso si ritrova a condividere con i lanieri l’esperienza in una categoria nazionale. I labronici, rispetto alla stagione scorsa, hanno inserito in rosa giovani interessanti come Poli, Molesti e Papini.

L’asse portante della squadra rimane però la diagonale composta da Croatti e Gavazzi capace di portare punti pesanti a casa e di catalizzare l’attenzione delle difese avversarie. Per la Kabel è quindi l’ennesimo test probante di crescita. Vietato approcciare la sfida con l’atteggiamento molle del primo set di Sesto Fiorentino. Auspicabile che si riesca invece a mettere in campo da subito la grinta e la fiducia dimostrate negli ultimi due parziali della medesima sfida. In classifica Livorno vanta due punti in più di Prato. Sulla carta la squadra di Piccinetti sembra quest’anno aver qualcosa in più della Kabel. Quello che conta però è il campo e questo per adesso racconta che Prato, eccezion fatta per la gara di Castelfranco ed il primo set e mezzo di Sesto, è sempre rimasta in gara. Per Novelli assenza importanza al centro con Gioele Corti che non potrà essere della gara. La rosa del Volley Prato: Alpini M., Alpini l., Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Marini, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli. Passando alla serie B2 nazionale femminile, c’è una trasferta anche per l’Ariete. Archiviato il doppio turno casalingo ravvicinato, la Pallavolo Prato stasera alle 21.15, palasport Pippi, va a fare visita a Marsciano. Padrone di casa che nell’ultimo turno hanno superato Fossato ma che, in generale, fin qui hanno avuto un cammino abbastanza altalenante. I dieci punti in graduatoria fotografano bene questa discontinuità di risultati della formazione dalla coppia Sperandio-Simeoni. Attenzione alle braccia pesanti di Brunori, Ndulue e Agnese Carboni come anche al contributo al centro di Santi e Pierini. Prato, reduce dalla rassicurante vittoria proprio con Fossato, va in Umbria con l’obiettivo di tornare a vincere anche in trasferta e di ritrovare sicurezze, smalto e lucidità dei giorni migliori. In fondo la squadra è la stessa che fino a poche giornate fa si ritrovava in vetta alla classifica del girone di serie B2. La rosa dell’Ariete Pvp Pallavolo Prato: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti.

Sdb