Kabel, trasferta amara. La capolista Arno è troppo

Toscanagarden Arno

3

Kabel Volley Prato

0

TOSCANAGARDEN ARNO: Berberi, Da Prato, Croce, Stagnari, Samminiatesi, Dell’Endice, Taliani, Crescini, Parentini, Testagrossa, Galoppini, Ciappelli, Nicotra, Aliberti, Simoni. All. Mattioli.

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Marini, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli.

Arbitri: Sabia e Fibbi.

Parziali: 25-15; 25-15; 25-18.

Troppo Arno per la Kabel. Il Volley Prato perde in casa della capolista del campionato maschile nazionale di serie B e conferma le proprie difficoltà nelle gare contro Castelfranco. Partita che la capolista è stata brava a indirizzare in proprio favore fin da subito non lasciando spazio ad un Prato che, tranne che nelle fasi iniziali dei set, non è poi mai stato in grado di mettere in discussione il risultato finale. Coach Novelli manda dall’inizio in campo i gemelli Alpini in regia e nel ruolo di opposto, Corti e Conti al centro, Bandinelli e Maletaj in attacco e Civinini libero. La partenza è subito locale con la fuga sul 7-3. La Kabel rientra 8-5 ma poi sprofonda 19-11. La chiusura pisana arriva 25-15. Stesso copione al ritorno in campo con l’Arno in fuga, Prato in affanno e chiusura 25-15 per i padroni di casa. Leggermente più equilibrato il terzo set, con la Kabel che regge fino al 6 pari al cospetto dei locali. Poi la Toscanagarden cambia passo, mette la freccia del sorpasso e si porta sul 13-8. Novelli chiama il tempo per cercare di fermare l’inerzia favorevole ai locali pisani, ma l’Arno sale lo stesso 18-12 e poi chiude in scioltezza 25-18, portando a casa l’intera posta in palio.