Kabel Volley Prato sfida Collevolley per preparare i playoff

Torna in campo la Kabel Volley Prato. Lo fa dopo la sconfitta casalinga contro Arezzo che di fatto l’ha esclusa dalla lotta per la prima posizione. Lo fa, quindi, con l’intento di utilizzare le ultime due gare della pool promozione per iniziare a preparare i successivi playoff. Si gioca stasera in casa del Collevolley (ore 21, palestra Di Cambio di Colle Val d’Elsa, arbitri Funari e Vagheggini) e sarà una gara non banale. Le due formazioni si sono incontrate di recente, complice il rinvio della gara per gli eventi meteo del 14 marzo scorso. Il 25 marzo la Kabel ha avuto la meglio per 3-1 ma solo al termine di una gara lunga e combattuta. Una gara che nella seconda del Girone A ha certamente lasciato voglia di rivalsa. Prato dal canto suo affronta questa sfida con poco da chiedere alla sfida se non, come detto, di rodare i meccanismi in vista dei playoff.

La rosa del Volley Prato: Alpini, Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Trancucci, Meoni, Pezzoli, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli. In serie D, la Kabel affronta oggi pomeriggio il derby contro il Vintage Volley. Appuntamento alle ore 18 al PalaKeynes (Arbitro Cecotti). All’andata i ragazzi di Saielli si erano imposti nettamente. Gli obiettivi delle due formazioni, del resto, sono diametralmente opposti.