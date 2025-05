Katarina Bulovic confermata alla Clai Imola per la stagione 2023/24 in serie A2

Quando c’è stata la lista delle giocatrici da confermare, la Clai non ha avuto dubbi e ha inserito il nome di Katarina Bulovic. La schiacciatrice trentina, classe 2002, giocherà la seconda stagione in maglia biancoblù e la quinta consecutiva in serie A2 dopo le annate con Ravenna, Marsala e Brescia. Ventitrè anni e una carriera ancora in crescita per una ragazza che nell’ultimo torneo ha messo a terra 293 palloni. Quando c’era da schiacciare la paura e le avversarie Katarina era li pronta a rete a fare la sua parte e con le sue cifre ha permesso alla Clai di centrare la permanenza in categoria. Sulla Bulovic c’erano diverse squadre che avevano pensato a lei; Katarina ha deciso di continuare la sua avventura imolese per un’altra stagione unendosi alle compagne Arianna Gambini e Sofia Cavalli già confermate dal club. Un altro anno assieme: "Sono davvero molto contenta di rimanere qui a Imola – commenta Katarina : un altro anno. La stagione appena conclusa è stata molto intensa e piena di cambiamenti, ma alla fine ci ha portato a rimanere in categoria. Mi piace l’ambiente che c’è qui a Imola, penso che si possa lavorare molto bene e fare ulteriori progressi. Inoltre, il fatto di conoscere già la società è sicuramente un fattore positivo per cominciare al meglio la prossima stagione fin da subito". La schiacciatrice appena confermata ha già lavorato con Bendandi in passato: "Conosco già piuttosto bene coach Bendandi, con il quale ho avuto modo di lavorare qualche stagione fa a Ravenna, e ovviamente Dominico, con il quale ho un bellissimo rapporto. Devo dire che a differenza del passato tante delle giocatrici che arriveranno alla Clai le conosco già, quindi penso che anche questo fattore agevoli parecchio l’inizio della stagione e la formazione del gruppo". Le imolesi nella prossima annata proveranno a togliersi soddisfazioni: "Sarà un campionato difficile, lo sappiamo, ma sono sicura che avremo modo di lavorare al meglio in palestra per creare il nostro gioco. L’obiettivo è quello di fare sempre qualcosa in più rispetto alla stagione precedente, poi una volta che sarà iniziato il campionato si vedrà. Avendo già fatto un anno a Imola e conoscendo bene le dinamiche, voglio essere d’aiuto per chi arriverà e soprattutto mi piacerebbe tanto confermare le mie qualità in campo".

Antono Montefusco