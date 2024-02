Kemas Lamipel sconfitta. Pesano le troppe assenze

Castellana Grotte

3

Kemas Lamipel S. Croce

1

BCC Tecbus Castellana Grotte: Compagnoni, Tzioumakas 3, Bermudez 21, Ciccolella 6, Pol 14, Menchetti, Balestra, Rampazzo, Fanizza 2, Guadagnini, Cianciotta 18, Battista (L), Iervolino, Ceban 8. All. Cruciani.

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini (L), Coscione 2, Parodi 16, Brucini 1, Petratti, Russo, Gatto 8, Giannini, Allik 16, Mati 8, Matteini 7, Colli 4. All. Bulleri.

Arbitri: Gaetano e Vecchione

Note: Parziali: 25-19, 27-25, 21-25, 25-21 Battute sbagliate Castellana Grotte: 15; Aces: 5, Muri: 10. Battute sbagliate Santa Croce: 17; Aces: 6; Muri: 7.

Una Kemas Lamipel in formazione a dir poco rimaneggiata cede in Puglia. Biancorossi senza Loreti, Lawrence, Cargioli, Russo. I biancorossi reggono fino al 12-12, poi Castellana inizia a spingere con il servizio e a prendere break importanti. La BCC Tecbus riesce a scappar via e a chiudere 25-19 con due aces dello schiacciatore Cianciotta. Seconda frazione. La partenza dei biancorossi è fulminea (2-5) ma i pugliesi in breve riescono a ribaltare il punteggio (15-12). Gli ospiti su portano addirittura sul set-point (23-24). Bermudez in collaborazione con Cianciotta va a siglare i punti decisivi che permettono a Castella Grotte di spuntarla 27-25. Terzo set, Allik gioca da manuale, 11 punti con il 62% in attacco. La svolta del set è sul 12-10 per la BCC Tecbus. Castellana prova a rientrare con un muro di Ceban su Mati, 18-19, ma, al rientro dal secondo "tempo" tecnico del set, i ragazzi di Bulleri riprendono margine e vanno a chiudere 21-25 con un ultimo attacco di Parodi. Nel quarto set Castellana scappa via ma gli ospiti sono bravi a riportarsi sotto e a giocare fino all’ultima palla. Sul 22-20 Cianciotta beffa il muro e poi chiude una "pipe" da antologia. Sul 24-22 è bravo Pol a chiudere per la formazione di casa. 25-21, 3-1.