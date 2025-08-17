King & Queen of the beach. Gare spettacolari sulla spiagga di Civitanova. Oggi si assegnano il titolo di re e regina

La prima giornata del King & Queen of the beach regala emozioni e spettacolo. Grande equilibrio nei quattro gironi. Si è subito partiti col botto con la prima gara dove per l’Offertevillaggi.com Queen of the beach, subito tie break tra Belliero Piccinin/ Mancinelli – Balducci/Rottoli 1-2 (17-13, 24-26, 7-11). Gli uomini non potevano essere da meno e tie break anche per la "prima" del torneo maschile Alfieri/Sacripanti – Mussa/Spadoni 1-2 (10-17, 17-12, 8-11) che aprivano l’Axore King of the beach.

L’esordiente Federico Mussa e Tobia Marchetto, Re di Civitanova nel 2023, con due vittorie su due gare hanno un piede nella finale di oggi pomeriggio. Come pure nel femminile Sara Franzoni, regina nel 2023, e Balducci che facendo percorso netto si candidano prepotentemente ad un posto in finale. Oggi alle 9.15 i match decisivi per capire chi accederà alla finale per il titolo di Re e Regina 2025 di Civitanova, obiettivo vincerle tutte poi toccherà al Supervisor Ubaldo Luciani e all’organizzatore Fulvio Taffoni fare i calcoli per decretare le aspiranti teste coronate.

Alla Iplex beach arena sulla Spiaggia delle Corone tra gli stabilimenti balneari Attilio ed Il Veneziano i campioni del beach volley non si sono risparmiati ed oltre a grandi scambi in campo hanno interagito col pubblico. La finale femminile è in programma alle 15.30 di oggi, quella maschile a seguire, saranno riprese dalle telecamere di Sky Sport che le manderà in onda, in differita, con una ampia programmazione televisiva.

I risultati delle gare di ieri: Belliero Piccinin/Mancinelli-Balducci/Rottoli 1-2 (17-13, 24-26, 7-11); Alfieri/Sacripanti-Mussa/Spadoni 1-2 (10-17, 17-12, 8-11); Sestini/Annibalini-Sanguigni/Franzoni 0-2 (14-17, 15-17); Titta/Acerbi-Podestà/Marchetto 0-2 (14-17, 12-17); Belliero Piccinin/Balducci-Mancinelli/Rottoli 2-1 (17-15, 15-17, 12-10); Alfieri/Mussa-Sacripanti/Spadoni 2-1 (13-17, 17-14, 11-6); Sestini/Sanguigni-Annibalini/Franzoni 0-2 (12-17, 11-17); Titta/Podestà-Acerbi/Marchetto 1-2 (15-17, 17-13, 5-11).

Le gare di oggi. Ore 9.15: Belliero Piccinin/Rottoli-Balducci/Mancinelli; ore 10: Alfieri/Spadoni-Mussa/Sacripanti; ore 10.45 Sestini/Franzoni-Sanguigni/Annibalini; ore 11.30 Titta/Marchetto-Podestà/Acerbi.