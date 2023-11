La 4 Torri in Romagna per allungare sulle rivali

La 4 Torri Volley chiede strada alla Sab Group Rubicone. Alle 17,30 a San Mauro Pascoli (provincia di Forlì-Cesena) la squadra di Fortunati va a caccia della quarta vittoria in altrettanti incontri dall’inizio del campionato con l’obiettivo di proseguire la corsa in vetta al girone E di serie B. Osservando la classifica, non sembra un’impresa impossibile, contro una Sab Group Rubicone che al contrario dei granata ha sempre perso. I romagnoli però hanno racimolato due punti, frutto di due sconfitte maturate al quinto set. Inutile dire quindi che si tratta di un sestetto destinato a lottare per non retrocedere ma che non va assolutamente sottovalutato.

"A Ravenna abbiamo giocato una buona partita su un campo che risultava essere difficile, inoltre siamo riusciti a sfoderare diversi nostri punti di forza – spiega coach Andrea Fortunati –. In settimana gli allenamenti sono continuati al meglio: ovviamente non mancano alcuni gli acciacchi, inevitabili quando si gioca a questi livelli, ma per fortuna niente di grave. Per quanto riguarda la partita contro la Sab Group Rubicone, siamo consapevoli del fatto che ci aspetta un altro incontro difficile: dovremo restare concentrati per potercela giocare al meglio e riuscire a portare a casa altri punti per la classifica".

Ecco il programma della quarta giornata del girone E di serie B: La Nef Re Salmone-Paoloni Macerata (oggi alle 17,30), Nova Volley Loreto-Volley Potentino (domani alle 17), The Begin Volley-Sios Novavetro (oggi alle 17,30), Querzoli Volley-Promopharma San Marino (oggi alle 18), Cucine Lube Civitanova-Pietro Pezzi Ravenna (oggi alle 18), Sab Group Rubicone-4 Torri Volley (oggi alle 17,30), riposa Pallavolo Sabini. In classifica, la 4 Torri Volley guida a punteggio pieno a +1 su The Begin Volley e Sios Novavetro che si incrociano oggi ad Ancona.

s.m.