La 4 Torri sfida la capolista Silvolley Trebaseleghe al palasport di Ferrara

Nella quartultima giornata del campionato, la 4 Torri ospita oggi al palasport il Silvolley Trebaseleghe. Ed è di nuovo una sfida alla capolista. La squadra ferrarese ne ha già affrontata una e l’ha anche superata alla grande: il mese scorso era arrivato il Tmb Monselice sempre a Ferrara e Rossatti e compagni avevano sfoderato la migliore prestazione stagionale guadagnando un 3-0 meritatissimo.

Il Silvolley arriva ancora più lanciato perché viene da otto vittorie consecutive (ultima sconfitta 3-2 sul campo del Carnio) e anche perché in classifica manca veramente poco (6 punti nelle prossime 4 partite) per avere la certezza del primo posto. Un primato nel girone B della B maschile che garantirà una posizione privilegiata nei tabellone playoff promozione.

La volata finale per i padovani inizia appunto oggi, da Ferrara, con la 4 Torri che cercherà di fare uno sgambetto, magari vendicando il netto 0-3 dell’andata: i granata non hanno più ambizioni di classifica e possono puntare solo a prestazioni e successi onorevoli, magari cercando di recuperare qualche posizione in classifica. Per l’allenatore ospite Daldello la rosa comprende Martinez, Tosatto, Candeago, Ceolin, Munarin, Guidotti, Amarilli (L), Zaghetto, Fiscon, Cattarin, Carlotto, Mazzocca, Mason, Mistretta.

Nella 4 Torri, che è reduce da due sconfitte consecutive, Zanni è tornato ad allenarsi. Per l’allenatore Bobby De Marco a disposizione anche Grazzi, Cascio, Rossatti, Aprile, Pavani, Poli (L), Schincaglia, Buffo, Rossetti, Ghidoni, Dosi, Sulmona, Soriani (L). "Siamo consapevoli di affrontare l’attuale squadra più forte – le parole di coach De Marco – i ragazzi sono pronti e se riusciamo a giocare con l’intensità di sabato scorso, togliendo qualche errore di troppo, sono convinto che faremo una buona gara".