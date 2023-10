La carriera. Primi passi a Milano con la Pro Patria

Loveth Omoruyi iniziò la carriera nella Pro Patria Milano (stagione 2016-17) in Serie B2. Nell’annata successiva entrò nella squadra federale del Club Italia, con cui disputò, in serie, la A2, poi la A1 e infine nuovamente la serie cadetta in quella 2019-20. Il salto nel 2020-21 quando venne ingaggiata dall’Imoco, in Serie A1, vincendo due Supercoppe italiane, due Coppe Italia, due scudetti e una Champions League. Nella stagione 2022-23 approdò invece alla UYBA, mentre in quella successiva passa al Chieri ‘76, sempre nella massima divisione italiana.