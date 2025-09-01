La Cbf Balducci si presenta al suo pubblico. "Sarà un campionato pieno di insidie, ma daremo filo da torcere a tutte»

"L’A1 di volley femminile è indubbiamente affascinante, ma è anche molto difficile: il supporto della città deve essere vivo in ogni fase del campionato". È quanto ha dichiarato Massimiliano Balducci, ad CBF Balducci Group, in piazza della Libertà alla presentazione della squadra in occasione della festività per il patrono cittadino. "Sono molto felice – ha commentato la capitana Giulia Bresciani – di vedere tanti volti ad accoglierci. È sempre bello iniziare la stagione presentandosi alla città, e spero di potervi vedere al palazzetto. Sarà molto importante avere il vostro sostegno durante la stagione, che si profila complicata". Il pubblico potrà essere l’arma in più della matricola maceratese in una stagione contro tante formazioni di altissimo livello, che brillano anche in Europa, e contro giocatrici di assoluto valore, tra le quali anche le olimpioniche. "È sempre bello essere in piazza a Macerata assieme a voi, ci servirà il calore del pubblico al palazzetto" ha confidato coach Valerio Lionetti, per il secondo anno sulla panchina della società.

Le ragazze e lo staff tecnico hanno iniziato a gettare le basi per la stagione: al via si presenterà una CBF Balducci con tante novità, essendo rimaste solo quattro giocatrici (Bresciani, Alessia Mazzon, Asia Bonelli e Clara Decortes) che nella passata stagione hanno centrato la promozione in A1. C’è da lavorare sodo in questo periodo per farsi trovare pronte per la sera di lunedì 6 ottobre, quando inizierà il campionato, con le maceratesi che ospiteranno Cuneo. Non sono mancati i problemi in questo periodo perché la società è dovuta tornare di nuovo sul mercato dopo il grave infortunio occorso, con la nazionale argentina, alla centrale Bianca Farriol: al suo posto è stata presa la statunitense Caroline Paige Crawford.

"Abbiamo iniziato a lavorare in palestra con entusiasmo – ha aggiunto Bresciani – e speriamo di potervi regalare tanti momenti belli al palazzetto, insomma di poter raggiungere l’obiettivo della salvezza". Coach Lionetti ribadisce quante insidie nasconda il campionato: "Sarà dura, abbiamo alzato l’asticella – aggiunge il tecnico – e l’aspetto che più ci inorgoglisce è poter disputare questo campionato, lavorare insieme di nuovo in palestra come l’anno scorso, spingendo al massimo". È fiducioso Balducci, nonostante le insidie. "Il campionato sarà difficile – ha sottolineato l’ad dell’azienda che dà il nome alla squadra – ma noi, specialmente a casa nostra, daremo filo da torcere, e dopo il lavoro in palestra vedremo dove siamo arrivati".

Balducci sottolinea il forte legame tra l’omonima azienda e la società. "Come famiglia – ha spiegato l’ad – è una questione che va al di là della passione, e ormai il nostro cuore è arancionero, quindi noi cercheremo sempre di alimentare questo progetto: ci auguriamo di rimanere in A1 a lungo, siamo sicuri di aver allestito una squadra all’altezza". Nei prossimi giorni la società svelerà il calendario dei test di preparazione.

La squadra. Schiacciatrici: Suvi Katriina Kokkonen, Isidora Kockarevic, Nicole Piomboni, Natasza Ornoch. Centrali: Alessia Mazzon, Caroline Paige Crawford, Emma Scarlett Clothier, Ludovica Sismondi. Palleggiatrici: Asia Bonelli, Ilaria Batte. Liberi: Giulia Bresciani, Giorgia Caforio. Opposta: Clara Decortes.