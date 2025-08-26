La Clai comincia con il piede giusto: "C’è tanto entusiasmo in campo"

La Clai è entrata ufficialmente nella seconda settimana di preparazione. La truppa di coach Simone Bendandi lavorerà tanto anche in questi giorni con doppie sedute divise fra palestra, piscina e anche campo, sabato mattina l’ultimo allenamento e poi le ragazze saranno libere fine a lunedì mattina.

Un programma intenso, dove lo staff tecnico non ha lasciato nulla al caso, il gruppo deve conoscersi e arrivare pronto all’esordio di campionato del 6 ottobre per la trasferta di Altamura; lì comincerà la caccia alla salvezza in prima battuta, poi se Cavalli e compagne saranno brave, si proverà ad accedere alla Poule Promozione. I primi giorni della scorsa settimana sono serviti all’intera truppa imolese per conoscersi: chi c’era già ha ripreso confidenza con l’ambiente, chi invece è arrivata ha cominciato a studiare e a guardarsi attorno per essere subito utile alla causa del club biancoblù.

Quest’anno sarà un anno importante per il libero Arianna Gambini, il club punta tanto su di lei ed è stata una delle prime ad essere confermata: "Abbiamo vissuto un ottimo inizio – dice Arianna –, fino da subito ho sentito un ottimo feeling tra di noi e anche con lo staff. Sta nascendo piano piano la giusta alchimia e ho buone sensazioni se penso a quel che sarà. In palestra c’è stata grande disponibilità reciproca con l’obiettivo di creare immediatamente il clima giusto, e credo sarà così. Si lavora veramente tanto, ma siamo tutte molto contente e soddisfatte".

Nel corso dell’estate sono arrivate tante giocatrici nuove, fra queste c’è l’opposto Polina Malik: "Per me questa prima settimana – commenta Malik – è stata molto speciale. Ho percepito tanta energia nuova, voglia di migliorare insieme e un bel clima di squadra. Sono felice di far parte di questo gruppo e curiosa di vedere dove possiamo arrivare tutte insieme".

"E’ stata un’ottima settimana – ribadisce Dominico Speck, vice-allenatore – abbiamo visto spunti interessanti da parte di tutte le ragazze. Sono molto disponibili, si sono impegnate al massimo e hanno davvero tanta voglia di crescere. La squadra è molto giovane e c’è tanto entusiasmo, aspetto che ci rende molto felici come staff".

Questa mattina la squadra lavorerà in piscina, poi nel pomeriggio una seduta con il pallone in palestra. Domani mattina, invece, il gruppo sarà in sala pesi e successivamente farà un altro allenamento per migliorare il piano tattico del gioco.

La Clai Imola giocherà la prima amichevole il 10 settembre sul campo dell’Alta Fratte Padova. Sono in cantiere naturalmente altri test il 17, 24 e 28 settembre, lo staff tecnico sta via via definendo il programma per arrivare quindi all’esordio del 6 ottobre già in forma campionato con l’obiettivo di centrare subito la prima vittoria della stagione 2025/2026. Con la speranza che sia la prima poi di tante altre.