La Clai conferma Simone Bendandi come nuovo allenatore per la stagione 2025/2026

La Clai, dopo aver ottenuto con pieno merito la salvezza nel campionato femminile di volley di A2, guarda al futuro. E sceglie l’allenatore al quale affidare le proprie ragazze.

Se non ci saranno cambi di scenari o intoppi, nella prossima stagione sulla panchina del club biancoblù siederà il ravennate Simone Bendandi.

Il suo nome era già uscito a fine gennaio quando venne sollevato dall’incarico Nello Caliendo. Bendandi è un ex pallavolista che giocava nel ruolo di palleggiatore, appese le scarpe al chiodo è stato assistente al Vero Volley Milano, poi come primo coach all’Olimpia Teodora Ravenna. Di nuovo assistente, ma in serie A1 alla Savino del Bene Scandicci. L’esperienza più importante dal 2018 al 2022 come assistente di Davide Mazzanti nello staff della nazionale italiana femminile con un argento ai Mondiali, un bronzo e un oro agli Europei, oltre alla partecipazione all’Olimpiade di Tokyo slittata dal 2020 al 2021.

L’ultima esperienza come head coach al Bisonte Firenze dove è rimasto fino a gennaio di quest’anno. L’allenatore romagnolo è docente universitario per il tirocinio caratterizzante pallavolo I all’Università di Urbino Carlo Bo. Si attende solo l’annuncio ufficiale per cominciare una nuova era, e costruire la squadra che parteciperà al campionato 2025/2026.

a. m.