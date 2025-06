La Clai ingaggia la schiacciatrice Novello: "Felice di essere qui, darò il massimo"

La Clai continua la sua campagna di rafforzamento, il club del presidente Stefano Mongardi ha ingaggiato la schiacciatrice Gaia Novello, classe 2007 che arriva dall’Imoco Volley San Donà di serie B1.

La neo biancoblù d’estate gioca a beach volley e lo scorso anno a Kachreti in Georgia ha centrato il quarto posto agli Europei Under 18, mentre nel 2022 è stata campionessa d’Italia Under 16.

Il beach volley è la sua passione nei mesi più caldi, d’inverno si dedica all’attività indoor e oltre ad avere giocato a San Donà, dove ha vinto il titolo nazionale con la squadra Under 18, per un biennio ha indossato la maglia della Synergy Volley Venezia in serie B2, rappresentando il passaggio nella pallavolo delle grandi dopo gli ottimi risultati conseguiti a livello giovanile.

In questo periodo è in ritiro collegiale con la Nazionale per preparare gli Europei Under 19 che si terranno in Serbia e Croazia dal primo al 13 luglio.

La Novello è arrivata in una piazza dove da sempre si punta su talenti in rampa di lancio: "Questo aspetto – dice la giocatrice – ha influito moltissimo sulla mia scelta, perché essendo giovane e avendo ancora tanto da imparare cercavo proprio un ambiente che puntasse alla crescita personale e al tempo stesso di tutto il gruppo. Sono molto entusiasta di entrare a fare parte del progetto Clai, perché avrò l’opportunità concreta di migliorare ogni giorno e di essere seguita da uno staff preparato che dà fiducia alle atlete più giovani".

La giovane schiacciatrice potrà fare così il suo esordio nella seconda serie nazionale con una squadra che andrà a caccia della permanenza in categoria senza soffrire troppo: "Giocare in serie A2 vuol dire davvero tanto per me e sono contentissima di avere l’opportunità di giocare in una società così prestigiosa come Imola. So che il livello sarà alto e che le responsabilità aumenteranno, ma proprio per questo darò sempre il massimo per farmi trovare pronta e dimostrare di essere all’altezza della fiducia che è stata riposta in me".

Le attese quando c’è una nuova avventura non mancano mai: "Ho già conosciuto alcune compagne ed alcuni membri dello staff, e tutti mi hanno accolta molto bene. Personalmente sono pronta a lavorare con tanto impegno per migliorare sia tecnicamente che mentalmente durante la prossima stagione. Ci aspetterà un grande campionato, ne sono sicura", conclude Gaia Novello.