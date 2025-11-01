La Clai non vuole più fermarsi. Grinta e cuore per superare Nuvoli

La Clai è pronta a scendere in campo domani alle ore 17, la squadra di coach Simone Bendandi affronterà il Nuvoli Altafratte. Le due formazioni si sono già affrontate nel pre campionato e le padovane hanno sempre avuto la meglio, ma il campionato è decisamente tutta un’altra cosa.

Le venete sono seconde ad un punto dalla capolista Valsabbina Brescia, e in questo avvio di stagione sono arrivate quattro vittorie in altrettante gare: Offanengo-Nuvoli Altafratte 0-3, Nuvoli Altafratte-Tenaglia Altino 3-0, Altamura-Nuvoli Altafratte 0-3 e Nuvoli Altafratte-Fasano 3-2. L’ultima affermazione è stata quella più rocambolesca, la squadra di Marco Sinibaldi perdeva 2-0 ed è riuscita a ribaltare il match, le statistiche raccolte finora dicono come le padovane hanno tutte le carte in regola per puntare al salto di categoria: 239 punti, 34 muri vincenti, 15 ace e le quattro vittore in altrettante gare.

La Clai di questo inizio di regular season è invece ancora un cantiere aperto, il gruppo si sta formando, ma ci sono dei dettagli da definire e migliorare strada facendo, complessivamente le biancoblù sono in linea con le proprie ambizioni salvezza. Cinque punti il bottino iniziale, all’appello manca probabilmente qualcosa, ma il girone è equilibrato e alla lunga verrà fuori il vero valore delle imolesi.

Le sfida di domani pomeriggio al PalaRuggi alza ancora di più l’asticella, le padovane sono forti e l’hanno dimostrato in tutte le occasioni in cui sono scese in campo; la Clai dovrà gioco forza fare una partita perfetta per muovere la graduatoria a proprio favore.

"Arriviamo con tanta energia e fiducia – spiega Polina Malik – ma anche con la consapevolezza che ogni partita è diversa e serve sempre la massima concentrazione. La vittoria contro Talmassons ci ha dato una grande spinta, ma sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare con la stessa intensità di sempre. Quando giochiamo unite e con la giusta mentalità, possiamo davvero mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Siamo un bel gruppo".

L’obiettivo salvezza è ampiamente alla portata ed in un girone equilibrato come il raggruppamento B è quasi d’obbligo fare punti tutte le volte che si scende in campo. Domani è il primo step di una settimana impegnativa, mercoledì di nuovo sotto rete in trasferta contro le abruzzesi del Tenaglia Altino, domenica 9 il derby con l’attuale fanalino di coda Volley Modena. La permanenza nel campionato di serie A2 passa anche da questi tre match.

Le altre gare (serie A2 girone B, quinta giornata di andata): Talmassons-Futura Busto Arsizio, Offanengo-Valsabbina Brescia, Altamura-Volley Modena, Fasano-Tenaglia Altino.

La classifica: Valsabbina Brescia 12; Nuvoli Altafratte 11; Talmassons 9; Fasano e Tenaglia Altino 6; Clai Imola 5; Futura Busto Arsizio e Offanengo 4; Altamura 3, Volley Modena 0.