La Clai si fa rimontare sul più bello . Non bastano Malik e Bulovic

CLAI 2 BUSTO ARSIZIO 3 (25-21; 26-24; 22-25; 16-25; 10-15)

CLAI : Hoogers 10, Schena, Cavalli, Salvatori 5, Novello, Vecchi, Malik 27, Gambini, Osana, Romano, Foresi 9, Bulovic 14, Busolini 3. All. Bendandi.BUSTO ARSIZIO: Taborelli 25, Orlandi 13, Talarico 15, Longobardi 13, Aliberti, Blasi, Maiorano, Sassolini 6, Farina 10, Tkachenko 6, Aina, Nella, Rebora, Sormani. All. Milano.Arbitri: De Nard e Giorgianni; videocheck: Camarda.

Stavolta le cose non sono andate come la Clai sperava. La squadra imolese dopo avere vinto i primi due set è calata alla distanza lasciando la vittoria al tie break alle ospiti. E’ una partita equilibratissima e si capisce già dai primi scambi, prova la fuga una squadra e viene subito ripresa dall’avversaria. Clai e Busto Arsizio sono a braccetto a quota 12. Le lombarde spingono e riescono ad avere un vantaggio di 3 lunghezze (13-16), sembra il break giusto, e invece Imola mette un secco 4-0 che vale il +1 (17-16). Qui le biancoblù sono più fredde e portano a casa il primo set 25-21 con Foresi e Hoogers a mettere a terra i punti decisivi. Nel secondo set la Clai crea un break di 3 punti (3-0), Talarico e Taborelli firmano il pari (4-4). Il match va avanti ancora a strappi, ma sono solamente dei fuochi di paglia visto che Imola e Busto si trovano nuovamente pari (15-15).

E’ dura rompere l’equilibrio e 9 punti dopo i due team sono di nuovo uno di fianco all’altro (24-124). Ci pensano però un attacco vincente di Elena Foresi (25-24) e un muro di Chiara Salvatori a dare il secondo set alle biancoblù. Il terzo parziale è equilibrato fino al 22-22, poi la decide Talarico con muro e punti. Ormai le due squadre sono carta conosciuta, il copione anche del quarto set è identico ai parziali precedenti: 4-4.

Tenta di scappare Busto che deve portare la partita al tie break (6-10). Con il passare dei punti le lombarde sfruttano la mano calda di Talarico, Taborelli e Orlandi che vale il +5 (10-15). Arrivano segnali dalla Clai, ma non bastano per evitare di andare al quinto set per la seconda partita consecutiva di questa stagione. Preme sull’acceleratore Busto firmando il poker di vantaggio (0-4).

Imola però reagisce e piano piano risale la china (10-11), ma deve fare i conti con la buona vena di Orlandi per il +3 esterno (10-13). Sempre la Orlandi porta Busto al match point (10-14), l’errore in ricezione vale la vittoria delle lombarde.

La classifica: Altafratte, Brescia 9, Talmassons 8, Busto Arsizio, Clai Imola Volley, Altino, Altamura 3, Fasano*, Offanengo 2, Modena* 0 (* una partita in meno).