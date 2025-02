La Clai trova lo scoglio di Olbia. Migliorini: "Attaccare dall’inizio"

Nel campionato di serie A2 la Clai Imola è impegnata nella poule retrocessione. Questa sera (ore 20.30) le imolesi giocheranno sul campo dell’Olbia, un’altra gara importante per la permanenza in categoria.

Le biancoblù andranno in Sardegna per accorciare in graduatoria, visto che le sarde attualmente hanno cinque punti in più rispetto a Mastrilli e compagne. La cura Speek-Benedetti funziona. Nelle due partite con questa ’strana coppia’ in panchina, nel senso buono della definizione, la Clai ha vinto due partite su due al tie break. All’esordio nell’ultima di regular season il 3-2 esterno a Lecco, ha fatto seguito domenica l’affermazione casalinga nella prima della poule retrocessione con la capolista Offanengo. Quattro punti in due match, sono un buon bottino: sul pianeta Clai c’è vita e questo aspetto andrà capitalizzato strada facendo per centrare la permanenza in categoria.

"Consce di aver toccato il fondo, ci siamo parlate e ci siamo dette che dovevamo ripartire tutte assieme – ha spiegato Sofia Migliorini sul cambio in panchina –. Adesso pensiamo più a noi stesse e allo sviluppo del nostro gioco, per poi concentrarci sull’avversario. Le viviamo come due fasi distinte e questo ha cambiato l’approccio alle gare". Su Olbia, la centrale modenese ha detto: "Squadra da attaccare dall’inizio, non devono poter sviluppare le loro trame".

Ecco le altre gare di Serie A2 poule retrocessione (2a andata): Castelfranco-Tenaglia Abruzzo, Como-Casalmaggiore, Offanengo-Piccol Lecco, Mondovì-Concorezzo.

La classifica: Offanengo 31; Olbia 26; Como 25; Clai Imola 21; Castelfranco e Casalmaggiore 19; Picco Lecco 16; Concorezzo 13; Mondovì 12; Tenaglia Abruzzo 7.

a. m.