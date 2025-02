La classifica. Aumenta a 5 punti il divario sull’ottavo posto

Potrebbe essere stata la domenica della svolta per la sicurezza di un posto nei playoff. La sconfitta di Pineto a Reggio Emilia (3-1) permette a Emma Villas di aumentare a cinque punti il divario sull’ottava posizione, un margine rassicurante che potrebbe permettere già nel prossimo turno la certezza matematica di qualificarsi per la postseason. A quel punto si tratterà solo di capire in quale posizione, presumibilmente dalla quinta alla settima testa di serie. In attesa di conoscere la griglia playoff c’è il primo verdetto del campionato, Palmi è matematicamente retrocessa in serie A3. La formazione calabrese, che nell’estate scorsa aveva rilevato il titolo sportivo di Santa Croce, dopo la sconfitta per 3-1 a Porto Viro non ha più possibilità di agguantare la dodicesima posizione nelle ultime tre giornate. Ed è proprio contro Palmi, sabato prossimo alle 16, che Emma Villas giocherà la partita valida per la ventiquattresima giornata di campionato.