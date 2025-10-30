La classifica. Modena al secondo posto. Giuliani: "Abbiamo retto»

La classifica dice: tre giornate, 7 punti. Uno in meno di Perugia – che però le ha vinte tutte – prossima avversaria al PalaPanini domenica alle 18.00. Magari è un’illusione prospettica, una fata morgana rispetto alla classifica che verrà; quel che è certo è che il pubblico di Modena può correre ai botteghini perché questa squadra giovane e spavalda, talvolta pasticciona ma in forte crescita, promette di regalarle un vero e proprio big match, una Modena-Perugia di una volta se vogliamo.

Alberto Giuliani (foto) non si fa illusioni, rimarca ad esempio come quella di ieri fosse "una Piacenza non al completo" con Galassi assente e Paolo Porro acciaccato, ma si dice comunque "molto contento di come la squadra abbia retto quando Piacenza ha spinto forte in battuta", cosa che contro la corazzata umbra servirà ancora di più. Quanto ai cambi, vera minierina d’oro della Valsa di quest’anno, "è la nostra forza e la nostra prerogativa, necessaria per vincere le partite" conferma il coach. Da conservare pure "lo spirito battagliero, da conservare e far crescere ancora di più. Per il resto stiamo alternando la battuta, stiamo inserendo tanta float e tanta corta, credo sia il segreto per aumentare l’efficienza. Con Perugia un big match? Non lo so, starà a noi. Per noi l’idea è testarci per vedere dove possiamo arrivare".

IN TV. Dall’Oriente arriverà ai gialloblù anche l’in bocca al lupo di Tommaso Rinaldi, collegato da Osaka con la trasmissione ’Barba e Capelli’ in programma alle 23.00 su Trc. Nel salone di Paolo Reggianini anche il direttore sportivo della Valsa, Alberto Casadei.

