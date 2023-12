La Conad scivola a Ravenna. Secondo kappao in 72 ore

CONSAR RAVENNA

3

CONAD REGGIO EMILIA

1

CONSAR RAVENNA: Chiella ne, Bovolenta 30, Arasomwan 11, Bartolucci ne, Goi (L), Mancini 3, Orioli 9, Rossetti (L), Russo ne, Feri 1, Grottoli 8, Menichini ne, Falardeau ne, Benavidez 8. All. Bonitta.

CONAD TRICOLORE: Caciagli ne, Mariano 2, Sesto, Sperotto 2, Catellani, Maiocchi ne, Gasparini 6, Bonola 9, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 5, Marks 13, Guerrini 4, Suraci 7. All. Fanuli.

Arbitri: Serafin e Clemente.

Note: parziali 22-25, 25-14, 25-19, 25-17. Ace 8-2, service error 16-14, muri 10-8. Ricezione 60%-52%, attacco 48%-37%.

Seconda sconfitta nell’arco di 72 ore per la Conad, che torna a mani vuote dalla trasferta di Ravenna: con la Consar, guidata dall’ex Bonitta, i giallo-rossi partono forte conquistando il primo set, per poi cedere nettamente nei successivi 3 e collezionare il secondo "zero" consecutivo in classifica.

Fanuli schiera il sestetto titolare, con Suraci e Mariano in banda, Volpe e Bonola al centro, Sperotto in palleggio e Marks da opposto: l’inizio, come detto, è favorevole agli ospiti, che rimontano dopo esser stati sotto 10-6, passano a condurre con i muri di Volpe e chiudono il set sul 22-25 dopo un errore in battuta del palleggiatore avversario Mancini. Al cambio di campo Ravenna parte subito forte e tocca il 6-2; la Conad resiste fino al 14-10, poi subisce un parziale di 11-4 che porta Arasoman ad impattare con un perfetto primo tempo sul 25-14. Nel terzo set è battaglia vera fino al 17-15, prima che il break di Grottoli valga il 22-17 che spiana la strada ai romagnoli, prima dell’errore al servizio di Mariano che chiude i conti sul 25-18. Reggio cambia passo all’inizio del quarto, portandosi avanti di 3 lunghezze, ma il turno di battuta del già citato Grottoli mette in difficoltà la ricezione reggiana e vale il 15-9; Ravenna allunga con decisione e guadagna 8 match point sul 24-16, trasformando il secondo.

"Sapevamo di affrontare una squadra molto attrezzata, seppure molto giovane, con atleti nel giro della nazionale. Complimenti a loro perché a mio avviso hanno fatto una grandissima partita: per quanto ci riguarda siamo stati in partita nel primo set, tenendo basso il numero degli errori. Poi Ravenna ci ha letti bene e siamo calati tecnicamente in attacco: ciò che mi rammarica di più è appunto aver visto poca unione tra di noi e questo non ce lo possiamo permettere. Domenica ci attende una sfida importantissima contro Ortona e dovremo lavorare forte in palestra per farci trovare pronti" è il commento di Fabio Fanuli a fine gara.