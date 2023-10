La Consar abbatte Cantù. Oltre a Bovo c’è Panciocco

Consar Rcm Ravenna

3

Cantù

1

CONSAR RCM RAVENNA: Panciocco 15, Mengozzi 5, Mancini 6, Orioli 16, Bartolucci 13, Bovolenta 16; Goi (L1); Russo, Feri; ne: Chiella, Arasomwan, Grottoli, Menichini (L2), Falardeau. All. Bonitta.

CANTÙ: Ottaviani 10, Aguenier 8, Pedron 1, Magliano 6, Monguzzi 5, Gamba 21; Butti (L1); Quagliozzi, Bacco 1, Bakiri 5; ne: Gianotti, Picchio (L2), Rossi. All. Denora.

Arbitri: Marotta e Jacobacci.

Parziali: 25-19, 20-25, 25-18, 25-22

Note – Durata set: 23’, 26’, 27’, 35’ per un totale di 1h 51’. Ravenna: bs 17, bv 8, muri 8, errori 12; Cantù: bs 12, bv 4, muri 7, errori 11. Spettatori 626, incasso 4.549 euro.

La Consar sfata il tabù di Cantù, onora al meglio il ricordo di Giuseppe Brusi e conquista i primi punti della stagione, spinta da Panciocco e Bartolucci. Il tempo di rifiatare però non c’è. Mercoledì si torna in campo a Santa Croce sull’Arno. Rispetto alla trasferta di Cuneo, nello starting six della Consar c’è Panciocco al posto del canadese Falardeau. L’avvio è in discesa per la truppa di coach Bonitta. I padroni di casa infatti mettono subito la freccia sugli attacchi di Orioli e sull’ace di Mancini (6-3). È proprio lo schiacciatore cesenate a suonare la carica, anche dalla linea di battuta (10-5). Sul +5, il set entra nel vivo. Inizia una lunga ‘teoria’ di ‘cambi palla’, finché Cantù piazza un break di 3 punti sul quale Bonitta è costretto a spendere il 1° timeout (15-13). Ci pensano allora Bovolenta e Panciocco in attacco a riconquistare i break della sicurezza (22-18), fino al muro di Mengozzi che spiana la strada al 25-19. Nel 2° set la Consar si complica un po’ la vita. Calano vistosamente le percentuali in attacco di Bovolenta. Il ‘timing’ fra Mancini e Mengozzi va in tilt. Anche la ricezione inizia a balbettare. E il muro ospite si alza, sporcando tantissime iniziative dei ravennati. Sull’8-13, Bonitta gioca la carta di Russo al palleggio. I giallorossi mostrano più vitalità, ma non basta per fermare il treno canturino (10-16), che ormai è già lanciato verso il 20-25. Nel 3° set, Mancini torna in regia. La Consar sembra aver smaltito il passaggio a vuoto e diventa più concreta (7-3), a partire dalla linea di battuta, dove Orioli è abilissimo.

Le difese di Goi scaldano il PalaCosta, che spinge i giallorossi l’ostacolo (15-9 a 19-12). Cantù commette 6 errori di gioco, mentre dall’altra parte, il centrale Bartolucci sfrutta la fiducia di Mancini, e va in doppia cifra. Il parziale si chiude sul muro di Mengozzi che ferma un fallosissimo Gamba. Ravenna comincia in apnea il 4° set (2-4), ma si rianima subito. Il match sale di grado e diventa agonisticamente apprezzabile. Mancini e Ottaviani si scambiano qualche ‘veduta’ sotto rete. Bovolenta e, soprattutto, Panciocco firmano punti importanti (13-13). L’equilibrio lo rompe Bovolenta (19-16), poi la differenza la fa il muro di casa, che permette diverse ‘rigiocate’ (21-18). Nel frangente decisivo, la Consar si mostra più pulita e pragimatica. La lucidità di Mancini e la concretezza di Panciocco sono decisive per portare la squadra al 25-22 finale.

Roberto Romin