La Consar alla prima trasferta stagionale: "Macerata è forte in attacco. Sarà tosta"

Dopo il vittorioso debutto stagionale, in casa, contro Porto Viro, la Consar Ravenna affronta la prima trasferta, oggi a Macerata (al Fontescodella, fischio d’inizio alle 18; arbitri: Marotta e Faia). I giallorossi sono reduci da una entusiasmante remuntada contro i polesani; un 3-2 fortemente voluto, dopo l’inizio quasi disastroso, coinciso coi primi due set persi sul filo di lana. Anche Macerata è reduce da un successo al tiebreak. Nel posticipo di lunedì, i marchigiani hanno espugnato Catania. Si prospetta dunque una sfida equilibrata, una sorta di rivincita delle gare di Coppa Italia della passata stagione. La Consar infatti, vinse 3-1 in casa e 3-2 a Macerata i match di regular season, ma perse 2-3 in casa e 0-3 al Fontescodella entrambi i match validi per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Proprio gara2 di Coppa, giocata il 12 aprile, fu l’ultimo match ufficiale prima di una lunghissima pausa di 6 mesi, per l’inizio del campionato 2025-26. Grande ex della partita odierna è Samuil Valchinov. Il ventitreenne schiacciatore bulgaro di Plovdiv torna dunque nelle Marche per la prima volta con una maglia diversa: "Torno con grande emozione e piacere a Macerata, una società che mi ha dato l’opportunità di fare la mia prima esperienza in Italia e di giocare in campionato di alto livello come quello di A2. Devo ammettere che, a Macerata, ho trovato persone e tifosi splendidi". Valchinov è consapevole che sarà un match particolare: "La squadra è quasi totalmente cambiata rispetto a quella in cui ho giocato io, ma resta una formazione ostica e difficile da affrontare. È forte in attacco ed ha un palleggiatore con grande esperienza che conosce benissimo la categoria. Mi aspetto una partita tosta. La Consar? Dovremo sicuramente aumentare il livello e l’intensità del nostro gioco, ma in palestra stiamo lavorando, molto e bene, e affronteremo questa gara con tanta fiducia e con la convinzione". Macerata, allenata da Giannini si schiera con Pedron in regia, Novello opposto; i bulgari Zhelev e Karyagin alla mano; Ambrose e l’italo senegalese Fall al centro; Gabbanelli libero. La Consar risponde con Russo alzatore, Dimitrov opposto; Bartolucci e Canella centrali; Zlatanov e Valchinov schiacciatori; Goi libero.