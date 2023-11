La Consar cerca il riscatto: "Dovremo essere perfetti"

A 6 mesi di distanza dall’ultima uscita casalinga (ko 2-3 contro Vibo in gara2 dei quarti playoff), la Consar Ravenna torna in campo per un match di fronte al pubblico di casa. Appuntamento stasera, alle 19, al PalaCosta (arbitri Marotta e Jacobacci; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Volleyball Tv) per la sfida contro Cantù, valida per la terza giornata del campionato di A2. È l’unica gara che verrà giocata al vecchio palazzetto della Darsena. Da domenica prossima infatti, per la sfida contro Brescia, si tornerà al Pala de André. Si giocherà nel ricordo di Giuseppe Brusi, uno dei ‘giganti’ del volley italiano, e padre della pallavolo moderna ravennate, scomparso mercoledì notte.

I ravennati, che devono recuperare il match inaugurale contro Porto Viro, sono reduci dalla sconfitta di domenica scorsa a Cuneo. Un ko pesante nel risultato, ma da interpretare nel dettaglio dei singoli parziali, tutti peraltro decisi sul filo di lana. Cantù invece ha iniziato in salita la stagione, perdendo a sorpresa in casa 1-3 contro la matricola Aversa (tra l’altro, l’unica formazione a punteggio pieno dopo 2 turni), ma riscattandosi poi con lo 0-3 corsaro di Castellana Grotte. I canturini, che lo scorso anno terminarono al 2° posto la regular season, e poi furono eliminati da Bergamo a gara3 della semifinale playoff, si propongono di nuovo come una delle protagoniste della stagione. facendo il paio con le ambizioni della Consar, il match di stasera può considerarsi uno scontro diretto. Lo scorso anno, entrambe le sfide di regular season le vinse Cantù 3-1. "Se giocheremo sui livelli del match di domenica scorsa – ha commentato coach Marco Bonitta – potremo dire la nostra. Dovremo avere lo stesso buon approccio di Cuneo, ma con meno pause. Le abbiamo studiate, abbiamo capito e analizzato. La settimana di lavoro è andata bene. È difficile ipotizzare come si svilupperà la partita: conterà, ripeto, l’approccio, ma conterà molto anche come entrambe le squadre sapranno reagire a momenti di difficoltà, in cui dovranno recuperare. Dovremo essere perfetti". Cantù gioca praticamente a memoria. Oltre al tecnico Caporusso, sono ben 5 su 7 i confermati della scorsa stagione. I volti nuovi sono il regista Pedron, da Cuneo, e il giovanissimo schiacciatore Magliano, classe 2005, da Monza. Lo starting six è consolidato, con Pedron in regia, schierato in diagonale all’opposto Gamba; Magliano e Ottaviani sono gli schiacciatori; il transalpino Aguenier e il trentanovenne Monguzzi (alla diciannovesima stagione consecutiva in maglia canturina) sono i centrali; Butti, anche lui una istituzione a Cantù, da 15 anni in servizio permanente effettivo, è il libero. Per gli abbonati, la società giallorossa ha predisposto un settore riservato in tribuna Est. La biglietteria del Pala Costa aprirà alle 17.30.