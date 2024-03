La Consar corsara a Reggio Emilia. Benavidez e Bovo guidano l’attacco

Conad Reggio emilia

0

Consar Ravenna

3

(21-25, 22-25, 18-25)

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 1, Suraci 7, Bonola 5, Marks 3, Mariano 11, Volpe 5, Pochini (L); Preti 4, Maiocchi, Gasparini 9, Torchia (L). Ne: Caciagli, Sesto, Catellani. All. Fanuli.

CONSAR RAVENNA: Orioli 7, Mengozzi 10, Bovolenta 14, Benavidez 13, Bartolucci 8, Russo 2, Goi (L). Ne: Feri, Mancini, Arasomwan, Chiella (L), Grottoli, Menichini, Falardeau. All. Bonitta.

Arbitri: Armandola e Marotta.

Note. Durata set: 29’, 29’, 28’. Reggio Emilia: bv 2, bs 15, muri 5, errori 6. Ravenna: bv 5, bs 10, muri 6, errori 6.

Torna al successo la Consar Ravenna e lo fa con un nettissimo 3-0 in casa di Reggio Emilia, penultima in campionato e in lotta per una salvezza difficile. Così i ravennati di Marco Bonitta si portano a 46 punti a -2 da Siena e a +4 Pordenone che, però, devono giocare oggi la loro partita. Poi per la Consar ci saranno due gare più che abbordabili, quella casalinga con Castellana Grotte, e la trasferta di Pineto. È soprattutto la prima frazione ad essere in grande equilibrio. Anzi, l’inizio della contesa è all’insegna di Volley Tricolore: i reggiani arrivano a condurre anche di 3 lunghezze (10-7) dopo un errore in attacco di Benavidez. La battuta ravennate non punge e Reggio Emilia non fatica in attacco, tanto che mantiene il vantaggio di 3 punti sino al 19-16. Ma la Consar non ci sta: approfitta di due errori (in battuta e in attacco) di Marks cui si aggiungono una rigiocata vincente di Bovolenta e in un battibaleno Ravenna vola 21-20.

Mariano riporta i suoi sul 21-21 ma a questo punto la Consar difende ogni palla con una feroce determinazione e chiude 25-21 grazie ad un altro errore di Marks ma, soprattutto, a Stefano Mengozzi che mette a terra una bellissima rigiocata e, soprattutto, il muro finale che vale il primo set. Nel secondo parziale, Ravenna sembra piazzare il break decisivo sul 13-10: il Volley Tricolore è in chiara difficoltà e Bovolenta ha la possibilità di piazzare il 14-10 su una rigiocata certamente non facile. Ma il suo attacco dalla seconda linea è out e i bizantini sembrano spegnersi all’improvviso. Bovolenta sbaglia altre due volte e viene anche murato da Mariano: così i padroni di casa dal possibile disastro si trovano avanti 16-13. Un primo tempo – che funziona benissimo per tutta la gara – di Bartolucci riporta in carreggiata i ravennati che tornano a pareggiare sul 16-16 grazie ad una rigiocata di Orioli. Bovolenta si riprende porta i suoi sul 18-18 e muro di Mengozzi su Preti addirittura avanti 19-18. Gli arbitri giudicano out un attacco di Bovolenta ma il video check dà ragione a Marco Bonitta e Ravenna vola 20-18 prima di chiudere con Orioli alla seconda palla set. Senza storia la terza frazione con la Consar che guida sempre, addirittura 20-16 prima di chiudere alla prima palla match grazie ad un ace di Benavidez.

Ugo Bentivogli