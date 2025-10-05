La Consar gioca d’anticipo

Anticipo di campionato per la Consar che al PalaCosta ha ospitato – in un allenamento congiunto – l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, allenata da Daniele Moretti, avversaria dei ravennati nella prima giornata del torneo di A2, il 19 ottobre. I bizantini si sono imposti 3-1 (25-19, 23-25, 25-17, 25-15) dominando letteralmente gli ultimi due set, vinti con un nettissimo divario. In avvio, il tecnico Valentini si è affidato alle diagonali Valchinov-Zlatanov, Baartolucci-Canella e Russo-Giacomini con Goi, come di consueto, libero. L’impatto della gara è stato tutto a favore della Consar che si è portata a condurre subito 8-4, per poi salire 16-9 e 21-14. Un piccolo ritorno dei veneti ha reso meno pesante il distacco di un set vinto comunque dai romagnoli 25-19. Anche nella seconda frazione la Consar ha ben iniziato la contesa, pur molto più equilibrata: 8-7 e 15-16: è solo nel finale che il Porto Viro si è avvantaggiato chiudendo 25-23, trascinata da Giulio Pinali, autore a fine gara di 16 punti e top scorer del match. Ma Ravenna nel terzo set è tornata quella del primo e vola 16-9, poi 21-14 prima della chiusura netta per 25-17. È stata decisamente più equilibrata la prima parte del quarto set, con le due squadre a stretto contatto di gomito sino a metà parziale (7-8 e 16-14) poi il dirompente finale della Consar, capace di infilare un terrificante parziale di 9-1 e chiudere con decisione la contesa sul 3-1. Ravenna ha chiuso con ben quattro giocatori in doppia cifra: Zlatanov (14), Bartolucci (13), Russo e Valchinov (12), con 7 muri e la bellezza di 14 punti direttamente in battuta, 9 dei quali di Antonino Russo.

I primi due test per la Consar si sono conclusi entrambi col punteggio di 2-2, prima contro Siena, poi a Fano, con spunti davvero interessanti in vista di un torneo che si annuncia impegnativo.

Ugo Bentivogli