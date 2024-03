La Consar in campo stasera: "Mi aspetto una reazione"

La Consar Ravenna torna in campo stasera per rendere visita alla Conad Reggio Emilia (al PalaBigi, fischio d’inizio alle 20.30; biglietto a 12 euro; arbitri Armandola e Marotta; diretta in chiaro su Volleyball Tv). È il match valido per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di A2. Al termine della regular season mancano appena 3 turni. La formazione giallorossa è al 4° posto, in solitaria, a quota 43, ma alle spalle, incombono Prata a -1 e Brescia a -3. L’obiettivo, considerando anche il calendario tutto sommato alla portata (Reggio, Castellana, Pineto), diventa quello del 4° posto, che darebbe diritto al vantaggio del fattore campo in caso di gara3 nei quarti di finale contro la quinta classificata. La Consar è tuttavia reduce da 4 ko consecutivi, tutti al tiebreak, alcuni anche difficili da digerire, come quello casalingo con Siena (8-3 al cambio di campo della ‘bella’) o quello esterno di Pordenone contro Prata (in vantaggio 14-10, sempre alla ‘bella’).

"In settimana – ha spiegato coach Bonitta – ci siamo ritrovati a pensare di doverci rialzare immediatamente. Non che siamo caduti rovinosamente a Pordenone, però, quel tipo di sconfitta, per come è maturata, deve necessariamente portare a una reazione importante. E questa me l’aspetto oggi. Dobbiamo comunque vincere queste tre partite, da 3 punti, una dietro l’altra. Soffermarci a pensare al consolidamento del quarto posto è quanto di più sbagliato possiamo fare. Siamo padroni del nostro destino. Dobbiamo concentrarci su un match alla volta senza fare calcoli". Reggio Emilia? Ha letteralmente l’acqua alla gola. Con 22 punti, il sestetto di coach Fanuli è al penultimo posto – dunque in zona retrocessione – benché in condominio con Aversa e Castellana Grotte. Nelle ultime 7 giornate ha collezionato 6 sconfitte e una sola vittoria. Ancor più nello specifico, le ultime 3 gare le ha perse tutte 0-3.

"In questo finale di campionato – ha aggiunto il tecnico giallorosso – i nostri avversari hanno un obiettivo importante da raggiungere e ha 3 partite a disposizione per lasciarsi dietro 2 avversarie. A avrà dunque motivazioni alte". Reggio Emilia ha il dubbio Marks. L’opposto tedesco, che è anche il terminale offensivo più prolifico, ha marcato visita nelle ultime 2 partite, costringendo coach Fanuli a giocare con un sestetto tutto italiano, ovvero con Sperotto in regia, schierato in diagonale a Gasparini; Volpe e Bonola al centro; Maiocchi e Mariano schiacciatori; Pochini libero per la ricezione e Torchia libero per la difesa. L’italo austriaco Prati è il primo cambio degli schiacciatori. All’andata, la Consar vinse 3-1, con Grottoli e Arasomwan titolari al posto degli infortunati Bartoliccu e Mengozzi. Proprio Mengozzi, in settimana ha festeggiato i 3.000 punti in serie A.