La Consar senza paura. Ma Taranto è squadra vera

Dopo il tiebreak vittorioso con Porto Viro e dopo quello perso a Macerata, la Consar Ravenna torna in campo oggi pomeriggio, alle 18, al Pala de André (arbitri Jacobacci e Nava; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Dazn) per affrontare Taranto. Si tratta di un big match, visto che i pugliesi, retrocessi lo scorso anno dalla Superlega, non hanno nascosto il desiderio di volerci tornare in fretta. Il sestetto di coach Valentini è invece alla ricerca del primo successo pieno. Il clima del Pala de André potrebbe risultare importante nell’economia del risultato, aiutando i giallorossi a sovvertire un pronostico che, in partenza, non li vede favoriti. La Consar avrà comunque la possibilità – forse più unica che rara – di affrontare un avversario di grande caratura, ma che si presenterà in formazione rimaneggiata. Dopo aver ‘tagliato’ l’opposto croato Mitrasinovic, il club pugliese ha infatti tesserato il transalpino Lawani, che però – per regolamento – potrà essere utilizzato solo a partire dalla quarta giornata, ovvero la prossima. È così che l’ex tecnico giallorosso Ciccio Graziosi non potrà giocare col sestetto titolare. Il regista nipponico Yamamoto ha avuto come opposto il tedesco Hopt (uscito di scena al debutto a Fano nel corso del 2° set) e poi Cianciotta, discreto protagonista in casa col Sorrento. Gli schiacciatori sono il trentasettenne italo russo Antonov, molto servito in attacco, e Sanfilippo. Al centro giostrano l’ex Bossi e Sanfilippo, mentre il libero è Gollini.

Ravenna risponde con Russo al palleggio, Dimitrov opposto; Valchinov e Zlatanov schiacciatori; Canella e Bartolucci al centro; l’ex Goi libero. "Taranto è una squadra di altissimo livello – ha spiegato Saverio Di Lascio, vice allenatore della Consar ed ex dei pugliesi – con un roster costruito per puntare al salto di categoria. So benissimo, avendo lavorato a Taranto, con quanta tenacia e volontà questa società persegua gli obiettivi. Lo dimostra anche l’ingaggio fatto poche settimane fa dell’opposto Lawani, giocatore che fa la differenza". Ravenna e Taranto si erano già affrontate nella stagione 2021-22, ovvero l’ultima in Superlega dei giallorossi, terminata con l’ultimo posto e con l’amarissima retrocessione, sia all’andata, sia al ritorno, la vittoria era andata 3-0 a Taranto.