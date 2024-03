La Consar stasera nell’anticipo : "Non pensiamo alla classifica"

Dopo 3 sconfitte consecutive al tiebreak, e dopo il polverone per gli insulti razzisti nei confronti di Arasomwan, la Consar Ravenna torna in campo stasera per l’anticipo della decima giornata di regular season del campionato di A2. Per il quartultimo impegno prima dei playoff, la formazione giallorossa sale stasera a Pordenone (fischio d’inizio alle 20.30, arbitri Santoro e Serafin; diretta in chiaro su Volleyball Tv) per affrontare Prata. È a tutti gli effetti uno scontro diretto per il 4° posto, l’ultimo della griglia dei quarti di finale che garantirebbe l’eventuale gara3 fra le mura amiche. Coach Bonitta è comunque già soddisfatto di aver ottenuto la certezza aritmetica del torneo post season, con 4 turni di anticipo: "È molto più importante il primo obiettivo, ovvero aver conquistato i playoff matematicamente, rispetto alla posizione nella griglia. È ancora presto per capire dove potremo arrivare. Siamo tutti molto vicini, e ci sono alcuni scontri diretti da giocare. Forse, dopo questo turno si potrà cominciare a circoscrivere l’obiettivo o farsi un’idea di dove potremo arrivare. Affrontiamo dunque questo impegno senza il pensiero della posizione in classifica".

Il ‘borsino’ parla di due formazioni che hanno lasciato per strada qualche punto. Ravenna difende il 4° posto a quota 42, a -3 da Cuneo e a -4 da Siena. Prata è un gradino più sotto, al 5° posto con 40 punti, in condominio con Brescia, da cui ha perso 3-1 domenica scorsa, facendosi raggiungere. I friulani hanno racimolato appena 3 punti nelle ultime 4 gare, con 3 ko per 1-3. "È uno scontro diretto in cui i punti valgono doppio – ha tagliato corto Bonitta – ma poi saranno importanti anche le ultime 3 gare di regular season".

Per diverse settimane, nel girone di andata, Prata è stata al 2° posto. Nella sfida giocata al Pala de André, la Consar vinse 3-2: "Prata – ha aggiunto Bonitta – ha cominciato molto bene la stagione, poi ha avuto qualche problema, anche di ordine fisico. Hanno comunque oltrepassato il momento difficile, col quale peraltro tutti abbiamo avuto a che fare e, adesso, sono in ripresa. Stanno giocando bene e stanno tornando ad essere quelli di inizio stagione. Per quanto ci riguarda, abbiamo trascorso una settimana senza problemi, a differenza di quella precedente, contraddistinta da qualche intoppo". Per quanto riguarda la formazione, coach Bonitta potrebbe tornare ad utilizzare Arasomwan al posto di Mengozzi ("È una opzione che mi riservo di valutare con attenzione"), come accaduto domenica nel 4° e nel 5° set contro Grottazzolina. Prata gioca con Alberini in regia, Lucconi opposto; Scopelliti e Baldazzi (schiacciatore adattato per l’infortunio di Katalan) al centro; Terpin e lo slovacco Petras in banda; De Angelis libero. Dalla panchina parte l’ex Ranieri Truocchio.