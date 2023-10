La Consar vince col gruppo: "E ora riduciamo i blackout"

Il riscatto è servito. La Consar Ravenna ha cancellato in fretta lo scivolone di Cuneo al debutto stagionale, sconfiggendo Cantù 3-1. Fra i protagonisti del successo casalingo di sabato sera c’è stato Filippo Bartolucci. Il ventenne centrale pesarese ha ‘piazzato’ uno score di tutto rispetto, con un 10 su 12 da stropicciarsi gli occhi in attacco, completato da 3 muri. Il match è stato piacevole ed ha appassionato i 700 del PalaCosta: "Effettivamente è stata una bella partita. Dovevamo partire aggressivi, e lo abbiamo fatto fin dal 1° set. C’è stato un piccolo blackout nel 2° parziale; ci siamo bloccati in una rotazione, ma siamo stati bravi a riprenderla in fretta. La vittoria è arrivata perché abbiamo evidenziato quell’aggressività che ci era mancata a Cuneo al nostro debutto".

Dopo le 2 sconfitte dello scorso anno con Cantù, è arrivato un successo incoraggiante: "Abbiamo avuto continuità di rendimento per tutto l’arco della partita evidenziando in particolare un buon pressing in battuta, fondamentale che ci aveva fatto difetto a Cuneo. Su questo aspetto abbiamo lavorato tanto in settimana, e si è visto. Dal punto di vista personale, il primo impatto col pubblico di Ravenna è stato bellissimo. Anche lo scorso anno, quando sono venuto a giocarci da avversario con Grottazzolina, mi fece una grande impressione. Il mio rendimento? L’intesa con Mancini, ma anche quella con Russo, è un aspetto sul quale lavoriamo dall’inizio della preparazione. È cresciuta e sta crescendo, allenamento dopo allenamento, quindi sono molto felice".

La Consar ha chiuso il match con quattro giocatori in doppia cifra (Orioli e Bovolenta 16, Panciocco 15, Bartolucci con 13): "Abbiamo disputato un’ottima partita di squadra – ha aggiunto Bartolucci – tanto che non c’è stato l’mvp che ha trascinato i compagni. Tutti i singoli hanno dato il proprio contributo per portare al successo la squadra. Per introdurre la trasferta di domani a S.Croce sull’Arno ci serviva esattamente questo, cioè i 3 punti. Cercheremo logicamente di ripeterci, cercando di eliminare i blackout, così da diventare ‘perfetti’".