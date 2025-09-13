La Consolini si presenta al gran completo. "Sbarchiamo in serie A per rimanerci a lungo»

Una presentazione ufficiale da prima pagina, con un Teatro della Regina ricco di tifosi ed addetti ai lavori con oltre 400 persone riunite per la Omag Mt. San Giovanni è partita da qui, con il suo primo anno di serie A1 davanti e con l’entusiasmo di due Comuni e di un intero territorio che tiferà le proprie "Zie" nel massimo palcoscenico italiano della pallavolo femminile. E con la fresca notizia della partnership con il Fenerbahce che sta entusiasmando tutto l’ambiente, arricchendo ancor di più una stagione che si annuncia molto molto importante.

Sul palco di Cattolica si è presentata ieri sera tutta la squadra al gran completo e i tre trofei vinti in questi 10 anni di storia davvero molto molto positiva: le due Coppe Italia A2 (2018 e 2025) ed il campionato A2 vinto lo scorso anno. Presenti in platea Emma Petitti della Regione Emilia Romagna, le due sindache Franca Foronchi (Cattolica) e Michela Bertuccioli (San Giovanni), Gianni Grandu vicesindaco del Comune di Cervia, che ospiterà le partite casalinghe della squadra marignanese. Il presidente Stefano Manconi dal palco ha di fatto esordito tra gli addetti ai lavori e ha ribadito alcuni obiettivi: "La nostra forza è sempre stato l’ambiente nel quale si sono integrati giocatrici ed allenatori, vorremmo mantenere questo ambiente anche in serie A1, potrà essere il nostro valore aggiunto. Per gli obiettivi va detto che come neopromossi dobbiamo pensare alla salvezza, sarebbe già un grandissimo traguardo. Consideriamo che abbiamo fatto un mercato idoneo al nostro obiettivo, e siamo molto convinti delle nostre giocatrici, e al momento restare in serie A1 potrebbe essere un buon inizio, per poi aprirci a prospettive più importanti dal prossimo anno". L’accordo con il Fenerbahce? "E’ una società leader nel mondo dello sport mondiale, e la collaborazione con queste realtà vale nel segno del motto ’l’unione fa la forza’. Siamo convinti dagli incontri avuti con la dirigenza del Fenerbahce che sia un’opportunità molto molto importante".

Il coach Massimo Bellano, dialogando con la presentatrice Giulia Pisani, ha poi ribadito: "Potremo avere più facce in campo se riusciremo a sfruttare tutte le varie potenzialità delle nostre giocatrici, ci lavoreremo di settimana in settimana. Le nostre caratteristiche potrebbe essere un miglior attacco, una certa solidità in seconda linea, ma sarà determinante l’atteggiamento, non dovremo temere nessuno. Il campionato di serie A1 è estremamente equilibrato, la quota salvezza si alza ogni anno di più, la nostra tranquillità ed un ambiente sereno potrebbe essere un valore aggiunto". Sul palco è poi salito tutto il roster 2025/2026: Tellone, Cecchetto, Panetoni, Caruso, Kochurina, Brancher, Bracchi, Straube, Ortolani, Parini, Nardo, Nicolini e Piovesan. A salire per ultima sul palco, al centro però del piccolo semicerchio allestito nell’occasione, è stata proprio lei, capitan Serena Ortolani.

Il capitano è stata subito molto chiara: "La serie A1 è stato un traguardo di squadra, l’abbiamo raggiunta insieme. Ma voglio ancora sognare, sogniamo insieme. Queste tre coppe (indicando i trofei sul palco) sono attuali, ma speriamo che nei prossimi anni ce ne saranno altre, io voglio sognare altre vittorie, ci sono giocatrici che mi sembrano fortissime, creeremo un bel feeling, io ci credo. Tornare in serie A1 anche per me è bellissimo". E come sorpresa finale, è stata svelata la terza mglia da gioco, che per quest’anno porterà proprio i colori del Fenerbahce, dopo l’acquisizione da parte del club turco del 30% della Consolini Volley.