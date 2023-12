La Emma Villa affronta Grottazzolina. Mechini sicuro: "Possiamo fare bene"

Per riscattare il ko giunto al quinto set contro Cuneo questa sera alle 20,30 la Emma Villas attende la prima forza del campionato di A2. Al PalaEstra infatti arriva la Yuasa Battery Grottazzolina, team marchigiano che ha vinto tutte e nove le gare fino a qui disputate. Una sfida complicata quindi sulla carta per i ragazzi di coach Graziosi che però, stop con Ravenna a parte, hanno sempre venduto cara la pelle.

"E’ stata una lunga attesa per tornare al palazzetto – dice il vice presidente Mechini tornando sul 2-3 contro Cuneo – e siamo contenti anche del pubblico presente. Il risultato invece ci penalizza un po’, dispiace perché il potenziale per fare qualcosa in più lo abbiamo. Adesso giochiamo contro una squadra forte e che, a differenze di Cuneo, non ha sentito la pressione ed è partita benissimo come dimostrato tutte le vittorie che hanno ottenuto. Non sarà facile quindi, ma sono sicuro che abbiamo le carte in regola per fare bene e giocarsela fino alla fine. Arriviamo a questa sfida con la consapevolezza di aver perso tre scontri diretti e la volontà di essere più cinici nei momenti decisivi".

A Grottazzolina ci sono anche tre ex biancoblù. "Si, tre giocatori che sono passati da Siena ai quali ci legano bei ricordi. Marchisio era il libero del primo anno di A2 disputato al PalaEstra, Fedrizzi su decisivo nella promozione in Superlega e disputò la prima parte del campionato di A1, infine Mattei, due stagioni a Siena tra Superlega ed A2 e adesso tra i centrali migliori per rendimento e muri del campionato. Sarà un piacere ritrovarli sperando di vederli ‘inciampare’ in questo loro ritorno a Siena" ha concluso Mechini. Col dirigente anche il palleggiatore francese Thomas Nevot che ha parlato della sconfitta di domenica. "Cuneo è una squadra forte, forse la migliore affrontata dall’inizio. Siamo stati bravi a rimetterla in piedi dallo 0-2 ma poi nel quinto abbiamo ceduto contro una formazione molto esperta. Dobbiamo migliorare in tanti aspetti. L’obbiettivo è qualificarci ai playoff e dobbiamo crescere velocemente a partire da stasera contro Grottazzolina che ha sempre vinto".

Infine sul ritorno PalaEstra che per lui è stato un esordio. "E’ stato bello esordire in casa anche perché giocare a Santa Croce non è stato semplice – ha concluso il francese –per il club, per noi e per i tifosi. Contro Cuneo c’era molta gente e speriamo di vederne ancora di più oggi e nelle prossime partite".