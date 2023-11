La Emma Villas aspetta la ‘visita’ di Ravenna. Milan indica la strada: "Dobbiamo aggredirli"

Alle 19, a Santa Croce sull’Arno, l’Emma Villas affronta Ravenna per l’ottava giornata di campionato. È l’ultima volta che l’impianto pisano funge da teatro casalingo per le gare dei biancoblù, visto che dal prossimo turno interno si tornerà al Palaestra. Ravenna arriva dal ko con Porto Viro nel recupero infrasettimanale: "Sappiamo che è l’ennesima squadra da affrontare con lucidità e determinazione – ha detto alla vigilia il martello ricevitore Sebastiano Milan –. Ravenna viene da una sconfitta, ma è un gruppo giovane e avranno già cancellato quel risultato. È una squadra d’attacco, gioca molto bene, improntata alla fase offensiva con tanti giovani di talento che militano nelle varie nazionali. Sicuramente si tratta di un ottimo team, bisognerà aggredirli, subire i momenti di forza loro sapendo che la partita è lunga e che il risultato alla fine ci può premiare". Siena si fa forza con i propri risultati: cinque vittorie di fila di cui l’ultima su un campo storicamente ostico come quello di Brescia: "Stiamo andando bene – ha aggiunto Milan –, abbiamo inanellato una buona serie di vittorie, c’è da dare continuità, la squadra sta lavorando bene, ora andiamo verso la parte centrale del campionato, abbiamo trovato un buon equilibrio". Sui valori espressi finora in campionato: "Mi aspettavo di tutto, il campionato è equilibrato, era prevedibile che ci fosse qualche colpo di scena che in realtà poi alla fine dei conti non c’è stato. Le prime giornate sono state abbastanza lineari, dobbiamo ancora attendere qualche turno di campionato per vedere una classifica più definita". Fischio di inizio alle 19, arbitrano Merli e Grossi. Il biglietto per assistere all’incontro sarà venduto al prezzo di 10 euro, esclusivamente al PalaParenti nella giornata di oggi, a partire dalle 17,30. La società effettuerà abbonamenti per le successive gare di campionato al PalaEstra. A breve saranno fornite ulteriori informazioni al riguardo.