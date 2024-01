La Emma Villas completa la cinquina. Netto 3-0 a Pineto e seconda posizione

ABBA PINETO

0

EMMA VILLAS

3

PINETO: Santangelo 1, Mignano, Pesare, Sorgente, Jeroncic, Frac 13, Basso 9, Di Silvestre, Paris 1, Nikacevic 6, Loglisci 6, Panciocco 11, Msatfi, Marolla. Allenatore Douglas.

EMMA VILLAS: Copelli 6, Trillini 6, Nevot 5, Bonami, Tallone, Coser, Krauchuk 14, Milan 11, Gonzi 1, Acuti, Pierotti 13, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Allenatore Graziosi.

Parziali: 22-25, 19-25, 23-25.

PINETO – Quinta vittoria consecutiva per la Emma Villas. La squadra di Graziosi si impone in tre set e vola momentaneamente al secondo posto della classifica, in attesa del completamento della sedicesima giornata. L’aria di Pineto, dove è stato grande protagonista nella passata stagione, fa bene a Milan, autore di 11 punti e ottima spalla di Krauchuk (top scorer con 14). La differenza la fa soprattutto il servizio, fondamentale in cui l’Emma Villas piega per ben dieci volte (contro una sola) le mani della ricezione locale. Il primo set entra nel vivo attorno a metà frazione, quando Siena guadagna un vantaggio di quattro lunghezze sfruttando due ace di Krauchuk e un muro di Trillini (14-10). Il polacco Frac dimezza il divario, Nevot e Pierotti (ace anche per lui) ripristinano il +4, salvo poi veder mangiato in tempo velocissimo il vantaggio. Nel frattempo entra Milan, applaudito dal suo ex pubblico. Basso mura Krauchuk, Pineto passa avanti (18-17), ma l’errore di un altro ex, Panciocco, rimette l’Emma Villas davanti. Colpo di astuzia di Pierotti per il 21-19, errore di Copelli per il 21-21, poi altro eccellente turno di servizio di Krauchuk: ricezione abruzzese in tilt, così il muro di Trillini consegna il primo set. Pineto prova la fuga nel secondo set ispirata da un ace di Panciocco (9-6), ma al servizio lavora decisamente meglio Siena: due battute vincenti di Copelli ed è sorpasso (12-11), poi due colpi in fila di Pierotti e un erroraccio del neo arrivato Santangelo, così il parziale diventa di sei punti consecutivi. Ancora bene a muro Trillini, quindi ace di Pierotti: è 19-12 per Siena. Pineto dimezza, ma sul -3 sale in cattedra Nevot nel duello a rete, quindi Milan amplia a +5 (22-17).

Al secondo setpoint è Pierotti che mette a terra la palla decisiva. Terzo set: Siena spreca tre punti di vantaggio, Pineto aggancia il parziale a quota 19. Muro di Panciocco su Krauchuk: 21-20 per la squadra di casa. Gran muro di Milan su Frac e controsorpasso Emma Villas (22-21), poi l’ace di Gonzi per il break decisivo (23-21). Un accurato esame al videocheck vanifica il primo matchpoint, sul secondo però non c’è replay che tenga: è 25-23, e conseguente 3-0, per Siena.

St.Sal.