La Emma Villas è vincente e ambiziosa. Nevot: "Con Porto Viro serve pazienza"

La grande regia di Nevot per il successo in gara 1. Il palleggiatore francese è stato l’ispiratore della serata biancoblù conclusa con la vittoria nel primo episodio della serie di semifinale. "Sapevamo che era una partita difficile, loro tre giorni prima avevano vinto contro Cuneo, dovevamo spingere dall’inizio alla fine e giocare la nostra migliore pallavolo – ha detto Nevot al termine della partita nel consueto ‘salottino’ di Emma Villas –. Sappiamo che il muro difesa è una delle nostre armi, loro difendono bene, hanno dei giocatori esperti e anche dei giovani molto bravi. È una squadra organizzata che gioca una buona pallavolo ed è arrivata a questo appuntamento in grande forma". Non c’è molto tempo per rifiatare, oggi si parte per il Veneto dove domani, alle 19, si gioca gara due.

"Contro una squadra come Porto Viro serve grande pazienza – ha aggiunto Nevot –. In gara 1 ne abbiamo avuta, servirà anche per la prossima partita perché giocheremo in casa loro, davanti un palazzo pieno di gente che li supporterà".

Ai microfoni del canale ufficiale di Emma Villas Volley ha parlato anche un ex biancoblù, il centrale Rocco Barone: "Complimenti a Emma Villas, ha meritato la vittoria – ha detto Barone, a Siena nella stagione 2020/2021 –. Siamo partiti troppo scarichi, magari abbiamo accusato la serie con Cuneo, si gioca ogni tre giorni, le trasferte sono lunghe, i tempi di recupero sono quelli che sono, non deve essere un alibi, ma è andata così. Peccato per il secondo set, siamo stati lì lì per vincerlo, nel terzo set abbiamo recuperato molto bene, poi nel quarto abbiamo fatto fatica a riprenderci dopo la grande partenza di Siena che ha accumulato subito un grande margine di vantaggio. Loro sono una squadra molto organizzata nel sistema muro-difesa, in battuta ci hanno messo sotto". Barone, autore di 8 punti, è apparso carico in vista del secondo appuntamento della serie: "Servirà un approccio diverso, un approccio più da playoff – ha affermato –. Stasera (giovedì, ndr) ci è mancato soprattutto quello, in queste partite è molto importante partire bene. Ricarichiamo le energie per vincere gara2, allungare la serie e tornare qui la settimana prossima". Fischio di inizio domani alle 19, consueta diretta streaming su Vbtv. Per la direzione di gara sono stati designati Turtù e Gaetano; Turtù ha diretto tre sfide quest’anno di Emma Villas, tra cui la gara di dicembre a Porto Viro, tutte terminate con una vittoria biancoblù. Un solo precedente stagionale con il secondo arbitro Gaetano, anche quello vittorioso: 3-1 in trasferta ai danni di Cantù.