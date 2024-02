La Emma Villas fa una passeggiata . Castellana Grotte viene spazzata via

EMMA VILLAS

3

CASTELLANA GROTTE

0

EMMA VILLAS: Copelli 8, Trillini 9, Nevot 1, Bonami, Tallone 12, Coser, Krauchuk 11, Milan, Gonzi, Acuti, Pierotti 11, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Allenatore Graziosi.

CASTELLANA GROTTE: Compagnoni 2, Tzioumakas, Bermudez 7, Ciccolella 2, Pol 8, Menchetti, Balestra, Rampazzo, Fanizza, Guadagnini, Cianciotta 9, Battista, Iervolino 2, Ceban 5. Allenatore Cruciani.

Arbitri: Pristerà, Prati.

Parziali: 25-14, 25-19, 25-18.

SIENA – Una passeggiata. La Emma Villas regola senza alcun patema Castellana Grotte, non permettendole di arrivare a quota venti in nessun set, incamerando così tre punti preziosi nella corsa verso il secondo posto. Se poi si potrà puntare anche più in alto lo si vedrà dopo le prossime due partite (in trasferta prima a Cuneo e poi a Grottazzolina), intanto si mette fieno in cascina per guardare le più immediate inseguitrici con un gruzzolo di cinque punti di vantaggio, in attesa del completamento del ventunesimo turno fra domani e dopodomani. La qualificazione ai playoff è matematica, ma a questo punto era soltanto una formalità, un dettaglio. Una squadra reduce da otto vittorie nelle ultime nove partite non poteva temere Castellana Grotte, per quanto reduce dal colpaccio ai danni di Cuneo; la squadra dell’ex Cruciani è giovane e volenterosa, ma in questo momento non ha armi per competere con la formazione più ‘on fire’ del torneo cadetto. Lo svolgimento dei set è eloquente: nel primo la fuga parte subito, quando Trillini firma l’ace del 6-3. Krauchuk chiude un lungo scambio, 10-6 Emma. Ace del brasiliano, +6 (13-7). Il muro di Pol sull’ex Santa Croce è un raro lampo ospite, l’errore di Bermudez e l’attacco di Tallone portano Siena a +7. Pipe di Pierotti, poi ace di Copelli, il tabellone scrive un rassicurante 19-10. Arrivano dieci setpoint, basta il primo grazie all’errore di Ciccolella. Il secondo parziale è quello più equilibrato, almeno fino a metà frazione: Siena si fa rosicchiare due punti di vantaggio e per la prima volta nel match vede gli avversari davanti (10-11).

Una volta operato il cambio palla, il turno di battuta di Krauchuk è devastante: otto punti in fila e Emma Villas che si ritrova avanti 19-11. Castellana Grotte si riavvicina a -5 (19-14), ma ormai l’inerzia è tutta biancoblù. È lo stesso brasiliano che mette a terra la palla che vale il +6 e il 2-0. Non c’è partita, ormai lo ha capito chiunque all’interno del palasport: Siena vola subito 4-1 nel terzo, poi anche 8-4. Cianciotta dimezza (9-7), il muro di Trillini su Ceban riallunga (14-10). Errore di Bermudez e poi di Cianciotta, 18-12. Castellana Grotte non riesce a fare cambio palla, il muro di Copelli vale il 21-12. È finita da tempo, resta solo da mettere a terra l’ultima palla: ci pensa Krauchuk.

Ste.Sal.