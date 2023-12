La Emma Villas si illude ma poi crolla. Vince Grottazzolina. Al PalaEstra è 3-1

EMMA VILLAS

1

GROTTAZZOLINA

3

EMMA VILLAS: Copelli 11, Trillini 14, Nevot, Bonami, Tallone 9, Coser, Krauchuk 5, Milan 5, Gonzi, Acuti 2, Pierotti 10, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi.

GROTTAZZOLINA: Ferraguti, Cubito, Vecchi, Lusetti, Canella 10, Mattei 9, Breuning 17, Mitkov, Fedrizzi 21, Marchiani, Marchisio, Cattaneo 7. All. Ortenzi.

Arbitri: Salvati, Toni.

Parziali: 27-25, 19-25, 16-25, 18-25.

SIENA – Serata pessima per la Emma Villas che cede per la seconda volta in quattro giorni al PalaEstra, perde Pierotti per infortunio e commette nel quarto set un errore di quelli che si vedono raramente in un campo di pallavolo. Grottazzolina passa con pieno merito, dimostrando che non è per caso lassù in vetta alla classifica; Siena gioca un buon primo set, trascinata dai due centrali, lotta nel terzo ma poi si ferma, sotto schock, quando si infortuna Pierotti. Lo schiacciatore nel tentativo di recuperare un pallone urta un tabellone a bordo campo e si procura una ferita profonda alla gamba. Lì praticamente la partita finisce, perché il terzo set finisce agilmente nelle mani di Grottazzolina e a inizio del quarto arriva il pasticcio incredibile: Trillini e Tallone vengono scambiati al momento di inserire le formazioni, così le abituali rotazioni risultano totalmente sballate. E una squadra in fiducia come Grottazzolina non fa fatica ad approfittarne. Non era iniziata male, con il primo set di marca biancoblù: Pierotti allunga sul +3 (9-6), ace di Trillini per il +5. Grottazzolina torna a -2 (14-12). Pierotti recupera il break (16-13), Trillini risolve un lungo scambio e rimette Siena a +5 (18-13). Fedrizzi accorcia con due punti consecutivi (18-16). Ace di Breuning per il 22-21, il cui errore però sul terzo setpoint consegna a Siena il 27-25. L’ex Mattei mura Krauchuk che torna in panchina, il turno di battuta di Fedrizzi propizia il +3 ospite. Cattaneo cerca ma non trova le mani del muro (12-14), Milan di là però fa altrettanto, Mattei chiude uno scambio lungo, Cattaneo chiude il proprio turno di battuta sul +7 (13-20). Grotta si procura sei setpoint, quello buono è il secondo convertito da Breuning. Il terzo set viaggia sulla linea dell’equilibrio fino a quando Canella mura Milan per il +2 ospite. Ace di Fedrizzi, poi l’infortunio a Pierotti. L’Emma Villas, già in difficoltà, si ferma lì, sotto shock, Grotta no e il divario si amplia fino al +9 con cui si chiude il parziale. Nel quarto il patatrac della formazione sbagliata: Grottazzolina vola sul +7 e chiude con l’ennesimo colpo vincente dell’ex Fedrizzi.

Stefano Salvadori