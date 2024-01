La Emma Villas si impone al tiebreak . Quasi tre ore di battaglia poi il trionfo

TINET PRATA

PRATA DI PORDENONE: Baldazzi, Katalan 9, Alberini 1, Aiello, Lucconi 33, Scopelliti 3, De Angelis, Pegoraro, Bellanova, Terpin 25, Petras 4, Iannaccone 1, Truocchio 4. All. Boninfante.

EMMA VILLAS: Copelli 12, Trillini 11, Nevot 3, Bonami, Tallone 11, Coser, Krauchuk 31, Milan 4, Gonzi, Acuti, Pierotti 9, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi.

Arbitri: Marconi, Serafin.

Parziali: 23-25, 20-25, 25-20, 25-23, 18-20.

PORDENONE – Dopo due ore e quaranta minuti di battaglia la Emma Villas espugna il PalaCrisafulli di Pordenone centrando la quarta vittoria consecutiva. Il momento chiave del primo set arriva sul 22-19 per i padroni di casa, subito dopo l’ace realizzato da Terpin. Krauchuk conclude bene in diagonale stretto un lungo scambio, poi piazza tre ace consecutivi e l’Emma Villas si trova avanti di due lunghezze. Alla seconda opportunità set è ancora il brasiliano protagonista mettendo a terra la palla del 25-23 senese. Più lineare il secondo parziale, con Tallone che firma il primo break (12-10) e quindi alimenta il vantaggio trovando il tocco del muro dei padroni di casa. L’errore di Pierotti riavvicina Prata, Trillini lavora bene sotto rete (18-15) e poi con l’aiuto del nastro firma l’ace del 22-19. Subito dopo mette a segno un altro servizio vincente e il set è assolutamente in discesa, l’errore in battuta di Alberini lo consegna a Siena. Sotto di due set arriva la reazione friulana, che inizia a concretizzarsi quando Tallone sbaglia per il 17-15. Buon turno di battuta per Terpin, Prata avanti di tre lunghezze (21-18), poi doppio ace dell’ex Lucconi che vale cinque palle set, subito convertite. Padroni di casa a +4 (11-7), ma dopo l’ingresso di Milan per Tallone l’Emma prima accorcia (11-10) poi pareggia con Copelli. Altro break pratense (16-14) quattro punti in fila senesi, quindi nuova parità.

Si va di due in due, con Prata avanti 21-19 e l’ace di Nevot per la nuova parità a quota 21. È l’ultima del parziale, perché l’errore di Milan vale il break decisivo (23-21), poi sfruttato a pieno quando Copelli spara fuori il servizio sul setpoint gialloblù. Pipe in rete di Tallone per aprire il tiebreak, poi muro di Truocchio: 4-1 Prata. Pareggio con Tallone a quota sei, poi super break dello stesso ex Vibo Valentia: 9-7 biancoblù. Lucconi risponde (11-11). Prata annulla tre matchpoint, il muro di Copelli ne annulla uno ai padroni di casa, Siena riprende il vantaggio e alla sesta palla match, col muro di Trillini su Lucconi, chiude i conti sul risultato di 3-2.

Stefano Salvadori