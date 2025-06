La favola di Silene Martinelli. La maturità e... l’esame con la Nazionale

Doppio traguardo in un solo giorno per Silene Martinelli, studentessa e pallavolista. Lei, 19 anni l’8 settembre, ha appena terminato con la prova orale gli esami di maturità ed è stata subito chiamata per affrontare un altro esame, quello che le deve far guadagnare la maglia azzurra in vista di Europei e Mondiali di categoria. Silene abita a Lucca, città dove è nata, ma ha sostenuto l’esame di maturità a Lanciano, visto che nella passata stagione ha giocato in Serie A2 nella neopromossa Altino. Al termine della stagione è stata acquistata dalla Trasporti Bressan di Offanengo, dove continuerà a giocare in A2 e rivestirà il ruolo di centrale. Un passato da karateca, poi l’innamoramento per la pallavolo, Molte soddisfazioni in uno spazio temporale limitato...

"Sì, prima l’esame di maturità. Frequento il liceo di Scienze applicate e sono stata ammessa agli esami con trenta crediti. Ho sostenuto lo scritto di italiano scegliendo il tema sui social, poi all’orale ho realizzato un’immagine della catena del Dna di Watson e Crick".

Sul fronte scolastico, si ritiene soddisfatta degli esami sostenuti?

"Diciamo che è finita, adesso farò un po’ di vacanza". Ma le “ferie“ dovranno attendere, visto che prima c’è il raduno della Nazionale Under 21 a Milano.

"In effetti appena terminato l’esame ho risposto alla convocazione e mi sono recata a Milano per il collegiale dell’Under 21. Spero di restarci fino alla fine. Siamo in sedici, due saranno tagliate. Le altre 14 parteciperanno alla qualificazione per gli Europei di categoria, dal 3 al 6 luglio a Costa Volpino. Dopo questo torneo altre due atlete saranno escluse e le restanti 12 parteciperanno con la maglia azzurra ai Mondiali di Surabaya in Indonesia dal 7 al 17 agosto".

Il prossimo anno sarà a Offanengo. Come mai questa scelta?

"Quest’anno con l’Altino non è andata benissimo. Siamo retrocesse. Quando mi ha chiamato la squadra cremasca ho subito accettato".

È già stata a vedere la struttura e a salutare la società?

"Sarò in sede per l’apertura della stagione, dopo la metà di agosto. È una società che mira in alto e ha un bel pubblico. Inoltre, la zona è molto bella".

Ma Silene Martinelli vede solo il volley nel suo futuro?

"Mi iscriverò alla facoltà di Scienze motorie. Inizialmente avrei voluto intraprendere gli studi per fare la fisioterapista, ma poi ho optato per Scienze motorie. Mi farò consigliare quale università scegliere".

E la maglia azzurra?

"Quest’anno è la terza volta che mi convocano. Spero di andare avanti".

Piergiorgio Ruggeri