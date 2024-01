La Fcredil cerca un altro sorriso per svoltare. Fiducia Neriotti: "Questo gruppo cresce"

Ritrovato il feeling con la vittoria, la Vtb va a caccia di continuità per mettere ulteriore sostanza alla classifica, in vista dalla Poule Retrocessione. Alle 15, a Budrio, Fiore e compagne ospiteranno Brescia, squadra costruita per l’alta classifica, ma che si ritrova al quint’ultimo posto, in zona poule retrocessione.

Tra l’altro la gara del weekend, a prescindere dal risultato, potrebbe condannarle alla lotta salvezza aritmeticamente, qualora Albese dovesse spuntarla a Trebaseleghe con Altafratte.

Di certo c’è che Bologna, spesso vicina all’impresa con le big e capace di strappare un punto con Talmassons e Albese nel girone di andata, cerca un nuovo successo per incrementare la classifica, che ad oggi la vedrebbe quarta in chiave poule retrocessione e quindi salva.

Il tutto dopo il successo sudato, ma meritato di Pescara, sul campo del fanalino di coda della classifica.

"Pescara era una partita da vincere e abbiamo vinto. Stiamo crescendo", racconta la centrale Camilla Neriotti, che guarda poi alla gara odierna con Brescia, avvesaria reduce da cinque sconfitte consecutive. Se c’è un momento per approfittare delle precarie condizioni delle avversarie è questo.

"La Valsabbina Millenium Brescia è un’ottima squadra, nonostante le ultime sconfitte. Anche i migliori possono incontrare delle difficoltà durante il campionato e mi aspetto un buon approccio alla gara da parte loro perché hanno bisogno di una vittoria. Mi aspetto una gara diversa e più combattuta rispetto a quella dell’andata, una delle nostre peggiori uscite. Stiamo crescendo e in casa possiamo dare fastidio: dobbiamo semplicemente fare il nostro gioco. Ci stiamo preparando al meglio e sono molto fiduciosa".

La Fcredil studia il primo colpaccio della stagione, per confermarsi in ascesa in vista degli scontri diretti salvezza della Poule Retrocessione, con l’apporto di Neriottim miglior muratrice e a livello di ace.

"I numeri non sono tutto e non sarò soddisfatta fino a quando non raggiungeremo l’obiettivo di squadra, che passa anche dalla sfida con Brescia".

Le altre gare: Perugia-Messina 3-0, Busto Arsizio-Soverato, Altafratte Padova-Albese Como, Talmassons-Pescara.

La classifica: Perugia 46; Busto Arsizio 41; Messina 38; Talmassons 31; Albese Como 27; Millenium Brescia 23; Vtb Fcredil Bologna 16; Soverato 12; Altafratte Padova 8; Pescara 1.