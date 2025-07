La festa del volley nel segno del Csi

Emozioni sotto rete e passione per la pallavolo hanno acceso il fine settimana in Sassonia, dove oltre 100 atleti hanno partecipato ai tornei organizzati dal Csi Fano provinciale tra spiaggia e palestra. Due giorni intensi tra beach volley e pallavolo indoor, ricordando Anna Zattoni e Carlo Piccinetti. Ai Bagni Carlo e Gabriele si è svolto il primo appuntamento stagionale del Beach Volley Csi, valido per il campionato regionale, memorial Anna Zattoni con 47 coppie scese nel torneo 2x2, maschile e femminile. Nel maschile, Elia Pais e Roberto Conci hanno superato 2-1 Matteo Schiaratura e Tommaso Mandoloni. Fano sul podio con il doppio bronzo delle coppie Pietropoli-Raffa e Girolometti-Rizzi. Nel femminile trionfa la coppia Fano-Pesaro formata da Federica Simoncelli e Laura Toccacieli, che ha avuto la meglio per 2-0 su Michela Montesi e Federica Calzolari. Terzi ex aequo Cuccagna-Mattei e Borgogelli-Biagetti. A pochi metri dal mare, ma con le scarpe da ginnastica ai piedi, si è disputato anche l’atto finale del 43° Volley Estate Idronova, in collaborazione con As Carrara Volley e Asd Sportland. Il torneo misto – che ha ricordato Carlo Piccinetti e celebrato la 20ª edizione di "Pallavolisti per Caso" e la 14ª dello "Sferisterio" – ha visto il successo dei Quinsville di Tommaso e Michele Giommi, Giovanni D’Errico, Mattia Ferretti, Leonardo Paganucci, Karim Campilongo, Arianna Giri, Anastasia Romagnoli e Sofia Biagianti, che hanno battuto in rimonta i Bo Volley 3- 1 (28-26, 21-25, 17-25, 20-25). Migliori in campo: Luca Fabbri e Irene Ceccarelli.

ti. pe.