La Fos Cvr fa sul serio: giocherà in Serie B1

Era dato per molto probabile, poi il discorso cadde nel vuoto per tornare ufficialmente d’attualità ieri: nella prossima stagione la Fos Cvr disputerà la Serie B1, avendola "barattata" con quel San Damaso che aveva vinto la regular season, spedendo le reggiane agli sfortunati play-off. La Fos Cvr raggiunge così in categoria la Tirabassi & Vezzali di Campagnola, con cui ora condivide il ruolo di primattrice provinciale, in quella che è la terza serie nazionale, in attesa della prossima A3, come tra i maschi.

"E’ andata proprio così – dice Giuliano Casoli – direttore sportivo del Centro Volley Reggiano - San Damaso si era accordata per scambiare il suo titolo di B1 con uno di B2, ma poi l’altra squadra si è tirata indietro. Mi hanno chiamato e chiesto lo scambio alla pari. Noi in pratica avevamo quasi completato la squadra per la B2, ma a quel punto, anche considerando che i costi non sono poi così differenti, abbiamo accettato".

Tutta la fatica fatta in campionato per poi… "Gìà, abbiamo fatto centinaia di chilometri nei play-off, oggi potremmo dire per niente, ma ovviamente col senno del poi". Ma per la B1 siete pronti? "Secondo me avevamo una squadra per vincere bene la B2, adesso gli obiettivi cambiano. Ora abbiamo soltanto l’imperativo di salvarci prima possibile. Diciamo che abbiamo anticipato di un anno il nostro percorso di crescita, salendo in categoria direttamente. Quest’anno, però, sul campo ci eravamo andati davvero vicino".

E’ un ritorno in B1? "Sì, non è una novità, c’eravamo andati in periodo Covid, ma poi al primo anno siamo retrocessi". Avete cambiato molto rispetto alla recente stagione? "Ancora non mi posso esprimere, perché dobbiamo chiudere con un paio di posizioni, ma oltre al tecnico Andrea Ghibaudi che sostituisce Augusto Sazzi finito al Lugano, abbiamo diverse novità interessanti".

Parliamo del tecnico? "Ha esperienze in B1 anche a Rubiera e quindi lo ritengo una garanzia. E visto che non riusciamo a strappare i nomi, ne citiamo due certi, visto che si tratta della diagonale palleggiatore-opposto. Nel ruolo di Lisa Sazzi che dovrebbe andare a Modena, mentre dovrebbe arrivare Beatrice Balconati, 21enne che proviene da Verona in B1 e che ha esperienze in A2 a Cremona. Non meno prestigioso l’opposto, Arianna Benedetti, 25 anni, da Fermo.