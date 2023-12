La Geetit guarda avanti con fiducia. Guarnieri: "Ora serve continuità"

Alla terza partita sulla panchina della Geetit arriva il primo punto sotto la gestione di Francesco Guarnieri. Segnali di vita e di ripresa, per la Geetit che, pur sconfitta 3-2, ha costretto Acqui Terme al tiebreak senza Maletti, Baciocco, Aprile e Omaggi. Bologna resta comunque terzultima, ma la gara di domenica significa fiducia, anche se la prova del nove è attesa nel weekend nella sfida salvezza con Garlasco, come spiega l’allenatore Guarnieri.

Francesco Guarnieri, una prima reazione è arrivata.

"E al termine di una settimana terribile a livello di gestione e infermeria. Lavorare perdendo pezzi non è semplice in un momento in cui se c’è stato un cambio di guida tecnica significa che risultati e fiducia, complice l’infermeria, non erano dei migliori. Abbiamo lavorato in palestra e parlato molto tra noi cercando di capire su quali punti di forza potessimo spingere in un momento delicato. Venivamo dalle sconfitte con Cagliari e Belluno parlando di quelle che sono state le partite affrontate da quando sono in panchina (sono 6 le sconfitte di fila) che per caratteristiche tecniche erano sfide delicate. Qualche segnale di ripresa si è visto. Ma bisogna insistere. La sfida da vincere è quella di trovare continuità".

E recuperare gli uomini.

"A Garlasco, se saremo bravi nella gestione, potremmo recuperare Aprile al centro. Poi nel corso della settimana capiremo se qualcuno tra Baciocco, Maletti e Omaggi potrà essere dei nostri. Ma a prescindere da questo dobbiamo proseguire sulla strada dell’assunzione di responsabilità che abbiamo mostrato con Acqui Terme, dove nonostante le assenze abbiamo preso un punto. E dobbiamo pretendere di più da noi stessi, perché abbiamo avuto le chance per vincere nonostante l’emergenza, contro una squadra forte, che annovera nel roster Marino, ex nazionale, giocatore da SuperLega. Significa che abbiamo i valori".

A proposito di responsabilità: segnali importanti da Listanskis e Sacripanti, 58 punti in due.

"Da loro e da tutti: anche Sitti in regia è salito di livello. E che dire di Donati, che si è sacrificato al centro, per non parlare di Ronchi, 2004 alla prima da titolare in banda, che ha retto nonostante sia stato preso di mira dagli avversari in battuta e difesa. Insomma, questa è la strada giusta da percorrere con continuità per risollevarci: Garlasco è l’occasione per una bella iniezione di fiducia e per trovare costanza di prestazione".