La grande attesa. Coach Giuliani e Rinaldi: "Siamo iper concentrati»

"Che bello essere nei playoff, è il momento che tutti aspettano, pubblico, addetti ai lavori, giocatori, allenatori". Alberto Giuliani è pronto al momento topico della stagione, e a un match, il primo della serie con Trento, che potrebbe essere decisivo: "Mi piace questo momento perché non bisogna sbagliare niente, quindi si deve essere iper concentrati. Come ci arriva Modena? In crescendo, ma dobbiamo sempre guardare la nostra metà del campo: alcune cose sono migliorate e ora è il momento di farle vedere con più continuità". Cambia qualcosa col palleggiatore titolare avversario infortunato? "Bisognerebbe chiedere a Trento cosa cambia senza Sbertoli, per noi non cambia nulla perché il parco attaccanti dell’Itas rimane uguale. Sono i favoriti di questa serie, parla la classifica. Noi andremo in campo per fare il meglio che possiamo". Poi Giuliani si concentra sulla gara e sulla formazione: "Il valore di gara 1 è altissimo, sopratutto per noi che giochiamo fuori casa, consapevoli della qualità di Trento in battuta nel proprio palazzetto. Dobbiamo partire dai fondamentali sporchi, dalla difesa, dai primi tocchi, per mettere pressione all’avversario. Il sestetto? Ho avuto buone risposte da Sapozhkov a Piacenza, può essere una soluzione, dobbiamo anche valutare le condizioni di Juantorena, quindi potremmo partire anche con Davyskiba, capiremo all’ultimo. I playoff sono un nuovo campionato".

Tommaso Rinaldi. Così alla consegna dei premi Gergs il martello gialloblù (foto): "Con l’infortunio di Sbertoli avremo qualche chance in più per giocarcela contro una grandissima squadra. Il nostro punto di forza è quello di non avere niente da perdere, siamo l’ottava contro la prima. Cosa vi dico di Giuliani? Il cambio di allenatore ha dato una scossa e nuove motivazioni, siamo ripartiti da zero".

a.t.