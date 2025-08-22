La Lasersoft mette in rosa. Sofia Carciani

Con la preparazione alle porte e l’inizio di stagione fissato per l’11 ottobre a Modena, la Lasersoft viaggia spedita verso il completamento del roster. La novità del giorno riguarda Sofia Carciani, che va a completare il reparto centrali di coach Piraccini e rinforza così il gruppo in vista dell’annata 2025-2026.

È la quinta novità dell’estate riccionese e si tratta di una giocatrice estremamente giovane, che compirà 18 anni il giorno precedente il debutto stagionale, ovverosia il 10 ottobre. Marchigiana di Urbino, ha giocato nelle ultime due stagioni nella Megabox Vallefoglia, esprimendosi prima in serie C e poi, nell’ultimo anno, in B2.

Carciani è giocatrice già nel mirino delle selezioni azzurre e ha fatto parte a più riprese ai raduni del Club Italia del Centro, mostrando qualità di alto livello. Nel contesto della Lasersoft aggiunge centimetri a muro (è alta 1.88) e incisività in attacco, andando ad aggiungersi al reparto centrali dopo le conferme di Sofia Spadoni e Matilde Calvelli.

Sofia Carciani è figlia d’arte perché la madre, Enrica Sacchi, ha giocato tre stagioni in A2 fino al 2006 a Urbino. Tra l’altro rivestendo lo stesso ruolo, quello della centrale.