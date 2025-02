La Libertas spera ancora. È a -6 dalla zona salvezza

Torna al successo la Life365.eu. Al Ginnasio sportivo Forlì cede il primo set, poi si ricompone, ingrana le marce alte e rovescia la Smapiù Arena Volley Verona 3-1 (22-25, 26-24, 25-21, 25-21). Tre punti di speranza, che consentono a Gregori e compagne di accorciare il gap dalla zona salvezza (-6). Brillano Bacchilega e Folli (40 punti in due).

Break Libertas in apertura, grazie a due ace di Folli (nella foto): 4-2. Pur priva del forte martello Sgarbossa, Verona ricuce e passa (7-8). Riccato imbuca la palla del postino, Cicolini apre il fuoco dalla seconda linea e la forbice si allarga: 12-16. La Smapiù scappa dai 9 metri con Silotto, poi resiste alla rimonta forlivese (22-23) e chiude con una frustata di Cicolini. Secondo set in bilico fino a metà del guado (13-13), quando comincia il Cicolini-show e la Smapiù schizza via: 15-20. Forlì non desiste e risale di prepotenza: un ace di Ronchi nella zona di conflitto vale il pareggio, un muro appenninico di Galletti il ribaltone (22-21). Nel convulso finale le venete annullano due set point, salvo poi inchinarsi al monster block di Bacchilega: 26-24.

Al cambio campo la reazione di Verona non si fa attendere: 3-7. Ma un blackout improvviso consente alla Life365.eu di piazzare un controbreak devastante: 10-7. Folli rispedisce al mittente Naddeo e indovina un pallonetto beffardo (16-11), poi una fast di Bruno firma il 19-13. Coach Zappaterra ferma tutto e scatta la reprimenda, che però sortisce solo l’effetto di attenuare il passivo: 25-21.

Quarto parziale combattutissimo fino al 16-16, quando Forlì passa al comando. Un servizio di Bacchilega battezzato male firma l’allungo (21-18), un altro di Ronchi chiude le ostilità.

Tabellino: Gregori (L), Gennari 11, Bruno 5, Chinni, Folli 19, Bacchilega 21, Achim ne, Galletti 4, Ronchi 3, Simoncelli 10, Esposto ne, Repossi ne. All.: Marone. Marco Lombardi