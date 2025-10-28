La Montesport dà prova di carattere ma alla fine è costretta ad arrendersi

Pediatrica Bindi 3MONTESPORT 0

PEDIATRICA BINDI: Braida, Davoli, Covino, Citterio, Bondarenko, Fontemaggi, Pagot, Cherici, Brutti, Biondi, Poli, Fiori, Caruana. All. Chiappafreddo

MONTESPORT: Brogi, Para, Giubbolini, Bertelli, Mazzinghi, Fatone, Scardigli, Maionchi, Galli, Testi, Mauro, Ceccarelli, Eifelli, Castellani(L). All. Ivan Contrario

Parziali: 29-27; 27-25; 25-23

INCISA VALDARNO - La Montesport è uscita sconfitta dal palazzetto di Incisa Valdarno, ma il risultato, seppur netto, non dà ragione alle biancoblù (nella foto d’archivio) che hanno lottato su ogni set perdendo con parziali che dimostrano l’equilibrio che si è visto, almeno fino alle fasi finali. Già nel primo set, la Montesport ha lottato punto a punto ed è stata molto vicina alla conquista del set fino a quando le locali, soprannominate dai propri tifosi le "leonesse del Valdarno", hanno sfruttato la loro maggiore esperienza e la classe di alcune loro giocatrici, vincendo il set solo ai vantaggi per 29-27. Nel secondo set stesso copione con lotta punto a punto, fasi finali combattute con tifo alle stelle e finale per 27-25 per le locali. Anche nel terzo set lotta con continui cambi di fronte e lunghi palleggi, ma alla fine il guizzo finale lo hanno avuto le valdarnesi che si sono imposte per 25-3, conquistando i tre punti e la quarta posizione in classifica con 7 punti. Alla Montesport la soddisfazione di avere lottato pari a pari con un avversario superiore.