La Montesport si presenta. Il raduno a Baccaiano

La Montesport si raduna domani alle 20 al PalaAlessandro di Baccaiano per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato di serie "B1" femminile sotto gli occhi della nuova preparatrice atletica, Bianca Campioni. Essendo il primo allenatore Ivan Contrario impegnato con la Nazionale Seniores maschile ai mondiali nelle Filippine, la squadra sarà affidata a coach Serena Benini.

Sul fronte roster, registrate le partenze di Chiara Bruni, Francesca Lazzeri, Gaia Dri, Anna Cantini, Altea Mezzedimi e Sara Ferri, gli arrivi sono stati quelli di Fatone (Volley Academy Valtellina e Valchiavenna, "B1"), Testi (rientro dagli Usa), Brogi (Ap Certaldo, "C"), Bertelli (Prato Volley Project, "B2"), Ceccarelli (Euroripoli, "C"), Mazzinghi (Chianti Volley, "B2"), Maionchi e Mauro (vivaio).

La rosa è quindi composta dai liberi Anna Castellani ed Erika Eifelli, dalle palleggiatrici Lucrezia Brogi e Giulia Para, dalle schiacciatrici Noemi Fatone, Linda Maionchi, Benedetta Mazzinghi e Adele Scardigli, dalle opposte Giulia Bertelli e Matilde Giubbolini e dalle centrali Chiara Ceccarelli, Diletta Galli, Aurora Mauro ed Emma Testi.

Dello staff della prima squadra fanno parte Giulia Bonin (scoutman), Massimo Vitró (team manager), Rubina Calamai (direttore sportivo), Fabio Calamai (dirigente accompagnatore), Francesco Ammannati (medico sociale), le fisioterapiste Francesca e Ilaria e Raoul Ciambotti (vicepresidente).

Per il precampionato, la Montesport giocherà in amichevole il 1 ottobre contro il Carpe Diem ("B2"), poi prenderà parte a un triangolare a Prato il 4 ottobre contro Prato Volley Project e Pallavolo I’Giglio. Il 5 ottobre quadrangolare al Pala Alessandro con Volley Team Bologna, Passione Volley e San Feliciano Volley, tutte di "B1". L’inizio del campionato è fissato per sabato 11 ottobre in trasferta in casa di New Volley Ripalta.