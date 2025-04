L.A. Muratori Volley Vignola: allenamento memorabile al PalaPanini

Il 1° aprile scorso è stato una data memorabile per i giovani della L.A. Muratori Volley Vignola (foto), che hanno avuto l’occasione di allenarsi nel leggendario PalaPanini, il tempio della pallavolo modenese. Questa speciale ’ricompensa’ è arrivata dopo la vittoria della MV Challenge, che ha aperto loro le porte di questo luogo sacro del volley nazionale. Gli Under 19 della società vignolese hanno avuto prima l’opportunità di assistere all’allenamento della squadra di Serie A del Modena Volley e poi di vivere in prima persona l’emozione di calcare il campo, circondati da campioni del calibro di Simone Anzani e Jacopo Massari.

"L’atmosfera – spiegano dalla società – era carica di entusiasmo ed energia, con i giovani atleti che hanno dato il meglio di sé: allenarsi fianco a fianco con giocatori di altissimo livello ha regalato emozioni forti, stimolandoli a dare il massimo e a credere nei propri sogni. Un’esperienza che ha lasciato il segno non solo nei ragazzi dell’U19, ma anche nelle giovani leve che hanno osservato dagli spalti con occhi pieni di ammirazione e curiosità".

Ancora, dalla società spiegano: "È stata un’occasione straordinaria di crescita, non solo tecnica ma anche umana che rimarrà impressa nei loro cuori. I nostri atleti hanno potuto respirare la professionalità e la passione che animano il volley ai massimi livelli. Un sentito ringraziamento va al Modena Volley per la splendida opportunità concessa e un grazie speciale a Nicolò Zanni, che ha condotto l’allenamento e reso possibile questa esperienza indimenticabile". m.ped.