La Nazionale femminile di pallavolo torna a Modena per l'Aequilibrium Cup

La pallavolo femminile modenese torna indietro negli anni, al primo decennio del nuovo millennio, quando ancora Modena aveva un a squadra in A1, ed il volley cittadino era un punto di riferimento: lo fa grazie alla Nazionale femminile campione olimpica, che nel prossimo weekend giocherà l’Aequilibrium Cup Women Elite, un interessante torneo internazionale contro Olanda, Germania e Turchia, in una manifestazione che riporterà le azzurre al PalaPanini a distanza di ventotto anni dall’amichevole con la Germania del 17 dicembre 1997, ed ad undici anni dalle gare del Mondiale femminile del 2014, quando a Modena giocò proprio la nazionale di Turchia.

Il commissario tecnico azzurro Julio Velasco, altro personaggio che con Modena ha una grande affinità, per la manifestazione ha convocato quindici atlete, che si ritroveranno domani al PalaPanini per iniziare la preparazione: i tifosi modenesi potranno così vedere in azzurro Martina Armini, Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Anna Gray, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Alice Nardo, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Benedetta Sartori, ma anche la campionessa olimpica Gaia Giovannini, cresciuta proprio nell’Anderlini, e Adhuoljok John Majak Malual, che giocò a Sassuolo nella stagione 19/20.

L’evento sarà presentato domani alle ore 15, presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, in piazza Grande.