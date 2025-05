La Nazionale Italiana di Pallavolo torna a Modena per la AIA Aequilibrium Cup

A distanza di undici anni dalle gare dei Mondiali femminili del 2014, in cui però a Modena non giocò l’Italia, a distanza di ben sette anni dall’ultima gara internazionale maschile giocata dall’Italia al PalaPanini (Italia – USA, Nation League del 24/06/2018), e dopo ben ventotto anni dall’ultima gara femminile giocata dall’Italia a Modena, la Nazionale Campione Olimpica in carica torna nel tempio della pallavolo, e lo fa con un prestigioso appuntamento internazionale, la AIA Aequilibrium Cup, che è il primo appuntamento della nuova stagione delle azzurre di Velasco.

L’evento è stato presentato ieri in Comune, e vedrà l’Italia di Julio Velasco affrontare, in un quadrangolare da venerdì a domenica prossima, nell’ordine Olanda, Turchia e Germania, le prime due gare alle 20, e l’ultima alle 17, per una manifestazione che sia pure senza tutte le campionesse olimpiche presenti, si preannuncia di notevole spessore tecnico.

Alla presentazione erano presenti il Coordinatore Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, il vicepresidente federale Massimo Sala, il sindaco Massimo Mezzetti, il Responsabile Marketing Salumeria Avicola e Uova AIA Fulvio Faletra, e l’ex campionessa azzurra Maurizia Cacciatori, oggi in veste di ambassador della Federazione Italiana Pallavolo.

Manghi ha posto l’accento "sulla lunga collaborazione con la Federazione, che ci consente di accogliere tanti tipi di manifestazioni federali: eventi come questo contribuiscono ad alimentare il concetto di ‘Sport Valley’" Per Massimo Sala, vicepresidente federale "dopo i test match di Novara e Milano, a Modena inizia la nuova stagione della Nazionale, e ci aspettiamo una risposta più che positiva dal territorio, proprio perché questa città è una culla del volley".

"Questo torneo – conferma Fulvio Faletra – è un ulteriore tassello che amplia la collaborazione di AeQuilibrium con Fipav". A chiudere la carrellata, è il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. "Questa è una città e un’amministrazione che investe molto sullo sport per i giovani e quindi quella dei prossimi giorni sarà un’occasione importante per promuovere uno sport molto radicato nel cuore dei modenesi, ed è importante farlo al PalaPanini, luogo simbolo della pallavolo italiana, nell’anno in cui Giuseppe Panini avrebbe compiuto 100 anni".